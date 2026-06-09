Google просит пользователей срочно обновить Chrome: почему это так важно

Это уже пятая уязвимость нулевого дня в 2026 году.

Google нашла очередную (уже пятую с начала 2026 года) критическую уязвимость в своем браузере Chrome и рекомендует немедленно поставить обновление.

Опасность уязвимости CVE-2026-11645 оценена как высокая. Уточняется, что она позволяет осуществлять операции чтения и записи данных за пределами допустимых областей памяти, что потенциально позволяют злоумышленнику выполнять произвольный код на скомпрометированных устройствах.

В Google отметили, что не будут делиться техническими деталями уязвимости до тех пор, пока большинство пользователей не установит обновление.

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Последнее обновление для браузера Google также устраняет десятки других проблем безопасности. Всего в релизе исправлено 74 уязвимости различной степени опасности. Самая новая версия Chrome имеет номер 149.0.7827.103

Пользователям браузеров на основе Chromium тоже рекомендуют проверить обновления браузера. Среди таких браузеров – Brave, Opera, Edge и Arc.

Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 гигабайт. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

По данным аналитиков, доля Google Chrome на рынке браузеров увеличилась до 78%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения, Edge который находится на втором месте, пользуется меньше 10%.

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