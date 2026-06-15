iOS 27 сравнили по скорости работы с iOS 26 на старых и новых iPhone (видео)

Apple действительно ускорила анимации и пролистывание экрана, причем как на новых iPhone, так и старых моделях.

YouTube-блогер Ник Акерман опубликовал видео, в котором сравнивается скорость работы iOS 26 и выпущенной на днях iOS 27. В ролике показано сравнение скорости открытия и закрытия приложений на iPhone 17 Pro.

Результаты, по словам блогера, оказались неожиданными: ранняя версия iOS 27 в ряде сценариев показала себя лучше стабильной iOS 26. Смартфон быстрее запускает систему, анимации выглядят более плавными, а переходы между экранами происходят без заметных подтормаживаний.

Особенно заметны улучшения в работе библиотеки приложений и панели управления, где в iOS 26 иногда наблюдаются лаги.

Видео дня

При этом в повседневных программах существенной разницы практически нет. Календарь, часы и приложение камеры работают одинаково быстро на обеих ОС. Аналогичная ситуация наблюдается в сторонних приложениях: ChatGPT, Gemini и X работают одинаково плавно на iOS 26 и iOS 27.

Главное открытие заключается в том, что первая бета iOS 27 уже сейчас обеспечивает уровень производительности, сопоставимый с финальным релизом iOS 26, несмотря на отсутствие полноценной оптимизации приложений под новую платформу.

Также блогер протестировал iOS 27 на семилетнем iPhone 11. Apple обещала, что старые телефоны будут работать на iOS 27 быстрее, чем на всех предыдущих версиях и первые результаты показывают, что эти заявления не были пустыми словами.

Иконки в iOS 27 подгружаются почти мгновенно, центр управления работает идеально, а ранее встречавшаяся проблема с некорректным отображением плиток исчезла. Батарея держит заряд столько же, как и на iOS 26.

Первая бета-версия iOS 27 пока что доступна для разработчиков и энтузиастов. Публичное бета-тестирование начнется в июле, а финальный релиз намечен на сентябрь – в один день с новыми айфонами.

Основной упор в новой ОС сделали на повышение отзывчивости и доработке дизайна Liquid Glass. За "умные" функции теперь отвечает обновленная Siri AI на базе Gemini от Google. iOS 27 будет поддерживать все смартфоны iPhone, работающие на iOS 26.

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