Apple рекомендует 'правило 95%': как уменьшить износ батареи iPhone

Apple выпустила официальное предупреждение о том, как правильно заряжать iPhone, чтобы продлить срок службы батареи и избежать ее ускоренного износа.

По данным компании, зарядка смартфона до 100% ускоряет износ литий-ионного аккумулятора, создавая химическое и механическое напряжение внутри АКБ. Это особенно заметно через 1–2 года активной эксплуатации устройства, пишет SuperCardBlondie.

Что такое "правило 95%"

Apple рекомендует не доводить заряд iPhone до полных 100%, а останавливать зарядку примерно на уровне 95%. Такой простой трюк помогает уменьшить износ батареи и увеличить ее долговечность без заметного ухудшения автономности.

Компания также подчеркивает важность использования официальных сертифицированных зарядных устройств, так как дешевые "китайские" адаптеры и кабели могут не соответствовать стандартам безопасности –вплоть до риска возгорания или повреждения устройства.

Также Apple внедрила функцию Optimized Battery Charging в iOS – она автоматически замедляет зарядку, когда телефон достигает высоких уровней, чтобы сохранить здоровье аккумулятора. С помощью ИИ она изучает привычки пользователя и дозаряжает телефон до 100% прямо перед использованием.

Таким образом, если вы хотите, чтобы батарея вашего iPhone прослужила как можно дольше и работала стабильнее, избегайте постоянной зарядки до 100% и следуйте правилу 95% при зарядке устройства.

Ранее Apple призывала пользователей iPhone отказаться от ночной зарядки – особенно если смартфон лежит под подушкой, одеялом или рядом с телом во время зарядки.

УНИАН рассзкаывал, что Apple незаметно увеличила скорость Wi-Fi на многих моделях Mac и iPad – вот что нужно сделать, чтобы оценить улучшение.

