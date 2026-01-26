Apple представит минимум 20 новых устройств в 2026 году – вот что нас ждет

Большая часть из перечисленного появится уже в первой половине года.

2026 год обещает стать для Apple еще одним насыщенным годом: по слухам, компания планирует анонсировать более 20 новых продуктов до конца года.

Издание MacRumors проанализировало информацию от инсайдеров и рассказало, чего ждать поклонникам Apple от компании в обозримом будущем. Большая часть из перечисленного появится уже в первой половине года.

Первая половина 2026 года

По слухам, следующие продукты должны поступить в продажу до конца июня.

iPhone 17e. Улучшенная версия iPhone 16e – с процессором А19, MagSafe и Dynamic Island.

iPad Air (M4).

iPad (A18 или A19).

MacBook Pro (M5 Pro и M5 Max), с поддержкой интерфейса PCIe 5.0.

MacBook Air (M5).

Самый дешевый MacBook (A18 Pro) с 12,9-дюймовым дисплеем.

Mac Studio (M5 Max и M5 Ultra).

Studio Display (A19 или A19 Pro) на основе MiniLED панели с поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц.

Home Hub (A18). Совершенно новый центр управления умным домом с "поумневшей" Siri, квадратным дисплеем от 6 до 7 дюймов, чипом A18 и многим другим. Его можно разместить на столе или закрепить на стене.

Оснащен квадратным дисплеем диагональю от 6 до 7 дюймов. Поддерживает настольный и настенный варианты размещения.

Камера видеонаблюдения. Совместима с HomeKit, будет продаваться вместе с новым центром управления умным домом.

Вторая половина 2026 года

Следующие продукты должны поступить в продажу в период с сентября по декабрь.

iPhone 18 Pro (A20 Pro) с уменьшенным Dynamic Island, основной камерой с переменной диафрагмой и модемом собственного производства.

iPhone 18 Pro Max (A20 Pro). Те же характеристики, что и у iPhone 18 Pro, но модель 18 Pro Max станет самым тяжелым телефоном в истории бренда.

Складной iPhone. Среди особенностей – 7,7-дюймовый внутренний экран с практически "бесшовным" дизайном, 5,3-дюймовый внешний дисплей, две задние камеры и одна фронтальная, кнопка питания Touch ID вместо Face ID и многое другое.

Apple Watch Series 12. Новый чип, изменения в дизайне и, возможно, Touch ID.

Apple Watch Ultra 4. Те же изменения, что и в Apple Watch Series 12.

MacBook Pro (M6 Pro и M6 Max). Масштабное обновление с сенсорным OLED-экраном, Dynamic Island, более тонким корпусом и разработанным Apple модемом C2.

AirPods Pro 3. С инфракрасной камерой для функций искусственного интеллекта.

Остальное

Некоторые линейки продуктов, по информации MacRumors, должны были обновиться еще в 2025 году. Релиз соответствующих устройств с высокой вероятностью был перенесен на 2026 год:

Apple TV (A17 Pro/N1 Wi-Fi 7) с поддержкой более персонализированной версии Siri и поддержкой Wi-Fi 7.

HomePod mini (S9 или более новая версия/N1 Wi-Fi 7) – также с улучшенной Siri, улучшенным звуком и чип Ultra Wideband.

AirTag 2. дальность отслеживания предметов до 3 раз больше по сравнению с AirTag, более защищенный от взлома динамик и многое другое.

Эта утечка подтверждает ранние слухи, что Apple планирует разделить релиз серии iPhone 18. Так, Pro-модели и складной iPhone выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а базовый iPhone 18 и Air 2 появятся только в начале 2027-го.

Также сообщается, что вся техника Apple резко взлетит в цене уже в начале 2026 года. У компании заканчиваются долгосрочные контракты с Samsung и SK Hynix на поставки памяти.

