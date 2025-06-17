Двойные свидания: в популярном приложении для знакомств появилась новая функция

Вы и ваш друг можете пролистывать и общаться в чате с другими парами.

Приложение для знакомств Tinder запустило новую функцию – "двойные свидания", ориентированную на поколение Z, на которое приходится более половины глобальной пользовательской базы платформы.

Пользователи, активировавшие функцию, получат отдельный профиль для двойных свиданий, привязанный к выбранному другу, при этом их основной профиль останется неизменным. Можно пригласить до трех друзей для совместного поиска, пишет The Verge.

Пары получают возможность лайкать другие пары для создания удачного знакомства. После "мэтчинга" участники автоматически направляются в групповой чат для более близкого общения и планирования встреч.

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Обновление должно помочь Tinder получить преимущество перед конкурентами, поскольку индустрия приложений для знакомств продолжает переживать спад. Это также позволит Tinder напрямую конкурировать с платформами, созданными для двойных свиданий, такими как Doubble и Fourplay.

Tinder планирует развернуть двойные свидания по всему миру в июле.

Ранее в этом году Tinder запустил необычную игру, в которой пользователи могут "флиртовать" с ИИ-ботами. В такой способ приложение для знакомств хочет повысить уверенность пользователей в себе.

Меж тем OpenAI выпустила крупное обновление своего интернет-поисковика на базе GPT-4o. Чат-бот теперь лучше понимает запросы и может искать по картинкам.

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