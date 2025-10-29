Издание утверждает, что многие статьи просто переписаны с оригинальной Wikipedia.

xAI и Илон Маск представили Grokipedia - собственную онлайн-энциклопедию, которую миллиардер рекламирует как "менее предвзятую и честную версию" "Википедии".

Однако, как пишет The Verge, на деле сайт выглядит как упрощённая копия оригинальной Wikipedia, там те же ссылки и список источников. Разве что каждую статью, как утверждается, проверяет ИИ Grok.

Однако уже заметно, что часть статей полностью скопирована с Википедии, а другая переписана с политическим уклоном. В разделах про вакцины, изменение климата и COVID Grokipedia игнорирует общепринятую научную точку зрения и даёт место конспирологическим теориям.

В статьях на социальные темы всё ещё грубее. Как утверждает издание, сайт открыто использует расистскую и трансофобную лексику. Даже в разделе "Расы и интеллект" платформа ссылается на псевдонаучные журналы вроде Mankind Quarterly и утверждает, что некоторые расы умнее других.

При этом сам Маск выглядит в Grokipedia безупречно. Его биография вычищена от упоминаний об изумрудном бизнесе семьи, а статьи о Tesla, Neuralink и Cybertruck написаны в рекламном тоне.

Пока непонятно, как именно формируется контент и кто его пишет. На сайте заявлено почти 900 тысяч статей, но происхождение большинства остаётся загадкой, говорится в публикации The Verge.

Ранее Илон Маск рассказал, когда выпустит свою игру, полностью сгенерированную ИИ. По словам миллиардера, первая в мире ИИ-игра выйдет в конце 2026 года.

