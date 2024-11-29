С начала 2025 года по ИИ-учебникам будут изучать английский, математику и информатику.

По уровню образования Южная Корея занимает 9-е место в мировом рейтинге QS. Скоро это может измениться – правда, пока неизвестно, в каком направлении.

Как сообщает портал ITHome, сегодня Министерство образования Южной Кореи впервые утвердило 76 цифровых учебников на основе искусственного интеллекта. Новые материалы предназначены для преподавания в начальной и средней школе.

Умные ИИ-учебники войдут в программу уже к 2025 году – с их помощью будут изучать математику, корейский язык, английский и информатику. Начиная с 2028 года по умным книгам будут проходить обществознание, историю, естественные науки (биология, география) и технологию.

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Известно, что разработкой и выпуском ИИ-учебников совместно займутся IT-гиганты Samsung и LG. Интерактивные книги будут поддерживать перевод на разные языки и субтитры, а также смогут оценивать знания учащихся с помощью искусственного интеллекта.

Внедрение искусственного интеллекта в систему общего образования говорит о том, что его использование не всегда связано с коммерческими целями, пишет ITHome. Очевидно, что с помощью нейросетей можно эффективно обучаться, причем даже на муниципальном уровне. Возможно, другие страны вскоре последуют этому примеру.

Ранее сообщалось, что Google инвестирует в ядерную энергетику из-за растущего аппетита ИИ, а Microsoft "воскресила" выведенный из эксплуатации ядерный реактор для питания ИИ-серверов. В истории США еще не было такого, чтобы закрытая АЭС возвращалась в строй и тем более поставляла всю энергию одному заказчику.

Меж тем стартап OpenAI зимой должна представить новую модель ИИ. По ожиданиям разработчиков, эта модель должна выйти на уровень общего искусственного интеллекта (AGI). То есть общение с ней будет напоминать общение с живым человеком.

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