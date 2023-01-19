Как известно, внезапные отключения и включения электроэнергии могут легко привести к негативным последствиям для бытовой техники в доме. Относятся ли к ним ноутбуки – читайте в нашем материале.

В Украине продолжаются плановые и аварийные отключения света. Резкое отключение / включение света нередко сопровождается перепадами электронапряжения в сети, из-за чего ломается бытовая техника.

В таком случае у владельцев ноутбуков возникает резонный вопрос, безопасно ли постоянно держать устройство на зарядке во время выключений света.

Влияет ли резкое отключение электричества на работу ноутбука

В общем и целом, это абсолютно безопасно. Ноутбуки изначально сделаны с учетом того, что кабель питания можно отключить в любое время во время работы системы. Фактически, отключение электроэнергии во время зарядки – то же самое, если вы бы просто отключили ноутбук от розетки.

Видео дня

Но тут важно учитывать пару важных моментов:

Не стоит обновлять Windows, если вы точно знаете, что по графику скоро отключат свет.

Все дело в том, что крупные обновления и установки рекомендуется выполнять исключительно при подключенной электросети. Если вы начали устанавливать обновление и, скажем, на середине процесса пропал свет, есть риск получить недоустановленные компоненты с дальнейшими проблемами.

Рекомендуется выключать ноутбук при достижении 10% зарядка от аккумулятора, избегая полного разряда.

Как известно, аккумуляторы ноутбуков имеют ограниченное количество циклов заряда: один такой цикл эквивалентен полной разрядке от 100% заряда до 0% заряда с последующей полной зарядкой до 100%. В итоге, частая зарядка и разрядка батареи приведет к тому, что она закончится гораздо быстрее.

А что насчет ПК?

Со стационарными компьютерами ситуация же куда сложнее. Комплектующие компьютера очень чувствительны к перепадам напряжения, а внезапное отключение электричества может привести к их поломке, потере данных и нестабильной работе самого компьютера.

Вдобавок многие ПК-сборщики для уменьшения себестоимости блока питания используют упрощенные схемы и некачественные компоненты и при постоянных отключениях электричества и включении компьютера такой блок питания может "убить" процессор, материнку и другое оборудование.

В таком случае рекомендуется использовать источник бесперебойного питания (UPS). Он поможет программно-корректно завершить работу на компьютере, сохранив при этом все данные, с которыми вы работали.

Ранее УНИАН делился советами, как сэкономить заряд батареи ноутбука, если отключат свет. Скорректируйте правильно настройки, и ваш лэптоп сможет сохранить несколько десятков минут или даже целый час работы без подзарядки.

К слову, если вы в поисках нового лэптопа, мы также делились топом лучших ноутбуков 2022 года. 12 достойных моделей в зависимости от характера использования.

Вас также могут заинтересовать новости: