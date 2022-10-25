Как продлить время работы ноутбука от батареи, если выключат свет - даем доступные советы.

После начала массированных обстрелов инфраструктуры Украины многие украинцы несколько часов живут без света. Если вы работаете с ноутбуком, то с помощью простых советов можно увеличить время работы ноутбука от аккумулятора. Так можно пользоваться ноутбуком без света на 1-2 часа дольше.

Ранее УНИАН рассказывал, как сэкономить заряд батареи на телефоне.

Подготовьтесь к возможным отключениям света заранее

Если вы хотите заранее подготовить ноутбук к отключениям света и вам позволяют финансы, стоит заменить аккумулятор на более новый, а также заменить накопитель на более энергоэффективный SSD. Эти советы особенно актуальны в том случае, если устройству больше 3 лет.

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Регулярно очищайте кулеры от пыли и заменяйте термопасту. Чем лучше ноутбук охлаждается во время работы, тем дольше держит заряд батареи.

Включите функцию экономии заряда

Ноутбуки с операционной системой Windows имеют специальный режим экономии заряда, в котором отключаются энергозатратные функции и программы. Включить его можно следующим образом: Пуск - Панель управления - Электропитание - Создание схемы управления питанием - Экономия энергии.

По этой ссылке можно включить режим экономии заряда до следующей зарядки. В таком режиме при низком заряде отключаются фоновые действия и push-уведомления.

Настройте дисплей

Самый простой способ экономии заряда ноутбука - снизить яркость экрана. Чем ниже яркость дисплея, тем меньше заряда батареи расходует устройство. Также гораздо меньше заряда тратится при использовании темной темы на устройстве. На Windows её можно настроить в разделе Пуск - Параметры ПК - Персонализация.

Отключите интернет и Bluetooth

Подключение к интернету и Bluetooth расходует немало заряда. Во время отключения света не будет также и интернета, поэтому его стоит отключить. Проще всего это сделать, если перевести компьютер в режим "в самолете".

Используйте встроенную видеокарту

Убедитесь, что изображения выводятся на экран с помощью более экономной встроенной видеокарты. Это увеличить время работы ноутбука от батареи.

Если у вашего ноутбука видеокарта NVIDIA, то сделать это можно следующим образом: кликните правой кнопкой мыши по рабочему столу, затем Панель управления NVIDIA - Управление параметрами 3D - Глобальные настройки и под строкой Предпочитаемый графический профессор выберите пункт Интегрированное графическое оборудование.

Выключите все лишнее

Для экономии заряда закройте все программы и функции, которые вам сейчас не нужны. Даже в фоновом режиме лишние программы тратят немало заряда. Также закройте вкладки в браузере, которыми вы не пользуетесь.

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