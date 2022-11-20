12 достойных моделей в зависимости от характера использования.

Несмотря на то, что смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, и сегодня по многим аспектам стали незаменимым, есть вещи, которые сделать реально только на компьютере. Поэтому если вы в поисках нового лэптопа, то эта подборка от XDA Developers вам поможет.

Как говориться в публикации, на выбор ноутбука могут повлиять много факторов. Это и размер экрана, форм-фактор, производительность, и общий дизайн. Представленные ниже лэптопы были отобраны специально для того, чтобы вы легко подобрали нужную модель в зависимости от ваших задач.

Эксперты профильного издания признали лучшим ноутбуком 2022 года Lenovo Yoga 9i. Он сочетает в себе прекрасную производительность, отличный дизайн и "фантастический визуальный опыт".

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Технические характеристики:

память — RAM 16 ГБ, SSD 1 ТБ;

экран — 14-дюймовая панель с соотношением сторон 16:10″;

видеокарта — Intel® Iris® Xe;

процессор — Intel Core i7-1260P 12-го поколения.

Из технических особенностей в первую очередь выделяется возможность переворачивать экран на угол в 360 градусов, превращая его в планшет. Из минусов модели – отсутствие места для хранения стилуса.

Лучшим ноутбуком с 13-дюймовым дисплеем назвали Dell XPS 13 Plus (9320), который является полностью переработанным представителем культовой серии. Это первый ноутбук компании, разработанный для процессора Intel Core 12-го поколения мощностью 28 Вт.

Отдельно обзорщики выделяют необычный дизайн, начиная с бесшовной сенсорной панели под клавиатурой. Такая конструкция делает тачпад практически невидимым.

В категории лучший 15/16-дюймовый ноутбук 2022 победил HP Spectre x360 16. Семейство Spectre считается топовой линейкой ноутбуков-трансформеров с Windows, а Spectre x360 16 – лучшая модель из всех. Если говорить о 17-дюймовых решениях, то здесь лучшим считается Dell XPS 17 (9720).

Какие еще ноутбуки попали в список:

Лучший ноутбук для бизнеса – Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 10

Лучший ноутбук-трансформер – HP Spectre x360 13.5

Лучший ноутбук для создателей контента – MacBook Pro 16-inch

Лучший игровой ноутбук – Dell Alienware X15 R2

Лучший бюджетный ноутбук – HP Pavilion Aero 13

Лучший ноутбук со съемной клавиатурой – Microsoft Surface Pro 8

Лучший хромбук – Acer Chromebook Spin 714

Ранее УНИАН пытался выяснить, насколько оправданно решение приобрести игровой ноутбук в 2022 году. Несмотря на свою портативность и топовое "железо", у них хватает своих недостатков и более дешевых конкурентов в лице "облачного" гейминга и Steam Deck.

Также делились советами, как продлить время работы ноутбука от батареи, если выключат свет.

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