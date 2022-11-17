Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.

Россия – страна террорист, поэтому после полномасштабного вторжения она то и дело атакует объекты критической инфраструктуры. Из-за этого сразу сотни тысяч человек в городе может на несколько часов, а то и дней, остаться полностью без электричества.

Использовать павербанки и генераторы для зарядки – очевидное решение. Однако в случаях, если их нет, или вы не знаете, сколько еще времени электричество будет отключено, также важно дольше сохранить заряд на телефоне.

В этой заметке мы расскажем, как дольше сохранить заряд на телефоне. Ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые инструменты уже встроены в систему.

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Проверьте – что работает в фоновом режиме

VPN'ы, антивирусы или приложения для фитнеса – все они могут работать в фоновом режиме. Отключите их или ограничьте способность определенных приложений потреблять энергию в фоновом режиме.

Для этого в меню настроек вашего смартфона перейдите в "Уход за устройством" (Android) или "Аккумулятор" (iPhone). Там вы найдете график использования аккумулятора и список приложений, которые больше всего используют заряд. Так вы сможете обнаружить, какие именно приложения "съедают" энергоемкость батареи.

Что отключить для экономии батареи

Существуют приложения, которые потребляют больше энергии, нежели остальные. Те же мессенджеры, которыми мы пользуемся каждый день, и популярные соцсети по типу Instagram и Facebook являются достаточно энергозатратными и часто продолжают работать даже если смартфон неактивен.

Их можно отключить, используя раздел "Баратея" → "Использование батареи" → "Отключить устройства, работающие в фоновом режиме".

Какие функции нужно отключить в андроиде для экономии батареи

Универсальными советами того, что можно отключить в смартфоне для экономии батареи, являются:

Уменьшение яркости экрана и громкость прослушивания музыки; В ночное время используйте режим сна или вовсе отключите смартфон; Чтобы снизить нагрузку на батарею, отключите различные анимации и спецэффекты. Также рекомендуется включить режим "Адаптивной яркости", который автоматически меняет интенсивность свечения экрана в зависимости от освещения окружающей среды.; По ситуацию используйте режим полета – он отключает все беспроводные интерфейсы, в том числе радиомодуль, Wi-Fi и Bluetooth, которые сильно разряжают батарею. Если заряд менее 15%, используйте функцию "Режим энергосбережения"

То же самое относится и к тому, какие функции отключить на айфон для экономии батареи. Как правило, они достаточно похожи и все можно отключить через настройки операционной системы.

Как вариант – подумайте о замене аккумулятора

Эта проблема особенно актуальна для тех смартфонов, которые были в активном использовании от трех лет и дольше.

На айфоне можно просмотреть состояние аккумулятора, и узнать сколько ему еще "осталось" – достаточно зайти в соответствующий раздел настроек. В Android нужно использовать специальные программы – например, Accu​Battery или 3C Battery Manager, хотя многие производители имеют и штатные средства отслеживания здоровья аккумулятора.

К слову, если вы не так давно обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуется уделить особое внимание его первоначальной настройке. Принято считать, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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