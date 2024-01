Они позволят оптимизировать работу ОС, увеличить автономность смартфона и даже улучшить характеристики слабенькой камеры.

Далеко не все пользователи Android знают, что при помощи парочки приложений можно оптимизировать работу ОС, увеличить автономность своего смартфона и даже улучшить характеристики слабенькой камеры.

Самое время исправить это – мы выбрали 5 полезных и бесплатных программ, которые обязательно должны быть в каждом смартфоне на Android. Рассказываем подробнее и делимся ссылками на скачивание.

Если выбирать ультимативное приложение, которое должно быть абсолютно на каждом смартфоне, для большинства это наверняка будет Google Lens. Оно позволяет максимально эффективно использовать камеру вашего смартфона для решения разных задач.

Например, наведя камеру смартфона на нужный объект, можно получить всю необходимую информацию в поисковике Google о нем. Также программа способна "перегонять" фотографии в текст и переводить текст на другие языки – однозначно полезная в путешествиях функция.

Один из лучших помощников для очистки кэша, удаления лишних файлов и оптимизации ОС вашего смартфона. Сразу после первого запуска приложение проведет сканирование и предоставит нужные рекомендации по улучшению работы системы.

Из полезных функций – встроенный менеджер приложений, анализ использования памяти и процессора, удаление дубликатов файлов, оптимизация фото, плюс, возможность переноса данных в "облако".

Поскольку сегодня смартфоны – это не просто средство связи, а незаменимый девайс для любого человека, на них хранится куча личной информации – от переписок и фото-видео, до банковских приложений. Для обеспечения безопасности своих данных многие пользователи предпочитают AppLock.

Ее главная фишка в том, что она блокирует отдельные приложения на вашем смартфоне, тем самым предотвращая несанкционированный доступ к ним. В самом приложении предусмотрено куча дополнительных настроек – выбор типа блокировки (отпечаток пальца, графический ключ или пароль), активация блокировки по расписанию, создание скрытых папок для хранения фотографий и видео и т.д.

Палочка выручалочка для тех юзеров, у кого по непонятным причинам быстро разряжается смартфон. Утилита помогает выявить и устранить эти моменты.

Работает приложение очень просто: после первого запуска система попросит вас выбрать режим контроля, где нужно нажать на "My device is not rooted", и утилита сразу же начнет отключать наиболее энергозатратные фоновые процессы. Таким образом, благодаря этому приложению, расход батареи смартфона становится максимально равномерным.

На смартфонах Google Pixel давно есть волшебная утилита, с которой можно максимально прокачать камеру. Но ее можно установить и на другие Android.

Секрет приложения в том, что оно полностью раскрывает возможности камер телефона благодаря фирменным алгоритмам постобработки изображений от Google. Среди клевых фишек — HDR+, улучшенный ночной режим Night Sight, возможность сохранения снимков в RAW-формате для дальнейшей обработки, фича Magic Eraser для удаления лишнего объекта с фото, Focus Tracking для фиксации фокуса на предмете во время съемки и цифровое увеличение без потери качества.

Ранее УНИАН рассказывал о простом правиле, которое продлит "жизнь" батареи вашего смартфона. Также мы перечисляли 5 "секретных" функций Android, которые кардинально изменят ваш смартфон.

А если вы в поисках нового смартфона, есть рейтинг Android-гаджетов, которые на начало 2024 года предлагают лучшее соотношение цены и производительности. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.

