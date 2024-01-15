По оценкам, лишь до июня 2022 года с устройств пользователей по всему миру было удалено более 300 игр.

Когда вы покупаете приложение или игру в Google Play, вы, на самом деле, не являетесь их владельцем. Оказывается, Google может удаленно отобрать их у вас в любой момент, сообщают эксперты издания gHacks.

Один из таких случаев удаления произошел с пользователями Android, которые приобрели в Google Play игру Wayward Souls. Эта ролевая игра выпущена в 2014 году. Но через некоторое время она исчезла не только из магазина приложений, но и с пользовательских устройств.

После этой жалобы на Reddit появились и другие: пользователи Android пишут, что они тоже наблюдали исчезновение игр и приложений со своих смартфонов. Меж тем специалисты из Android Police говорят, что лишь на момент июня 2022 года с устройств пользователей по всему миру было удалено более 300 игр.

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Согласно источнику, в определенных случаях Google может дистанционно удалить с устройства пользователя приложение, которое считает мошенническим или вредоносным. Однако в случае с Wayward Souls она не была признана таковой, поэтому факт ее исчезновения остается необъясненным.

Сама Google на сайте поддержки заверяет, что пользователи Android могут продолжать пользоваться играми и приложениями даже после того, как они были удалены из магазина. Однако практика показывает обратное. Иногда компания может удаленно управлять Android-девайсами, при этом принцип применения этого метода пока неясен.

Примечательно, что Apple, чья политика по отношению к тому, что разрешено публиковать в App Store, считается гораздо более жесткой, пока не была замечена в дистанционном удалении приложений с iPhone или iPad.

Как сообщал УНИАН, недавно Google обязали выплатить 5 млрд долларов за слежку за пользователями в режиме "инкогнито". Поэтому если вы думаете, что Chrome в этом режиме не собирает ваши данные, то сильно ошибаетесь. Приватный же режим просто удаляет историю браузера и файлы cookie после закрытия окна.

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