Несмотря на свою популярность, многие Android-юзеры даже не догадываются, какие секреты хранит в себе их ОС.

Система Android, в отличие от iOS, очень гибкая в настройках и имеет большое количество скрытых настроек, но разработчики, как правило, прячут их от пользователей. Некоторые из этих опций существенно улучшают пользовательский опыт, поэтому имеет смысл включить их прямо сейчас.

Чтобы активировать раздел со скрытыми функциями на Android, нужно сперва зайти в настройки, открыть вкладку "Сведения о телефоне" и пару раз тапнуть на "Номер сборки" или "Версия MIUI". Откроется режим разработчика – он то нам и нужен.

Ограничение запросов Wi-Fi

Она включена по умолчанию. Ее работа – ограничивать возможность искать сети Wi-Fi чаще, чем 4 раза каждые 2 минуты.

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Хоть сделано это с целью экономии энергии, но работа функции негативным образом сказывается на точности геолокации. В связи с этим рекомендуется отключить данную функцию (а при низком заряде включить обратно).

Аппаратное ускорение в режиме модема

В отличие от предыдущей функции, она по умолчанию отключена, чтобы не провоцировать большое потребление трафика при онлайн-гейминге или раздаче интернета со смартфона.

Однако если у вас безлимитный тариф или нет смысла экономить гигабайты, но нужна максимальная скорость, рекомендуется активировать этот пункт.

Конфигурация USB на Android

Вы наверняка замечали, что при подключении смартфона к компьютеру через USB, телефон обычно запрашивает цель подключения: зарядка или передача файлов. Активация данного параметра позволяет установить постоянную готовность смартфона к передаче файлов.

Ограничение анимации на Android

Эта настройка особенно будет полезна владельцам старых или слабых смартфонов. По умолчанию все три параметра (анимация окон, переходов и длительность) установлены на 1, но вы можете изменить их на 0,5.

В этом случае визуально будет казаться, что устройство будто бы работает медленнее, но на деле процессор и память будут нагружаться меньше.

4x MSAA на Android

Данная функция предназначена для устранения пикселизации изображения в играх. Если у вас мощный смартфон и вы хотите выжать из него максимум, не стесняйтесь активировать опцию 4x MSAA. Но стоит отметить, что в обычных приложениях разницы вы не заметите.

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