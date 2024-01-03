В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой – Nubia Z60 Ultra.

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали финальный в 2023 году топ лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Традиционно были составлены рейтинги в нескольких ценовых категориях – на начало 2024 года именно они предлагают максимум функционала за адекватную цену.

Самой выгодной покупкой сегодня специалисты называют модели серии Redmi K70 – во многом, это лучшие устройства за всю историю бренда.

Cреди Android-смартфонов, которые можно купить до 275 долларов, лидером стал Redmi K70E. Дизайном он похож на Redmi K70 и K70 Pro, но начинка попроще, а цена ниже. Второе и третье места досталось Redmi Note 12 Turbo и Realme GT Neo5 SE.

Далее идет рейтинг смартфонов, которые продаются от 280 до 410 долларов. Десятку возглавил iQOO Neo9 на Snadragon 8 Gen 2, сразу за ним – "старший брат" iQOO Neo9 Pro, но с Dimensity 9300. Третье место досталось Redmi K70. Видео дня

В ценовой категории до 550 долларов первые три места принадлежат Redmi K70 Pro, Realme GT5 Pro и Meizu 21.

Последняя категория включает флагманские смартфоны, стоимость которых стартует с отметки в 550 долларов. Тут победителем стал Nubia Z60 Ultra – довольно интересный гаджет с мощным набором камер и батареей на 6000 мАч. OnePlus 12 и iQOO 12 Pro замыкают тройку.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

А уже 17 января дебютирует Samsung Galaxy S24 – эта Android-линейка будет актуальна весь 2024 год. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки", при этом цены якобы не вырастут.

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