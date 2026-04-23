'ИИ-бум' добрался и до процессоров – рынок ПК ждет новый скачок цен

Эксперты прогнозируют несколько волн подорожаний десктопных и серверных моделей, который продлится вплоть до 2027 году.

На мировом рынке процессоров наблюдается серьезный дисбаланс спроса и предложения. По данным отраслевых источников, с марта 2026-го цены на потребительские CPU выросли на 5–10%, а серверные решения подорожали на 10–20%.

Основная причина – резкий рост спроса со стороны дата-центров, которым необходимы дополнительные вычислительные мощности. Если раньше всю тяжелую работу выполняли видеокарты, то теперь из-за роста популярности агентских ИИ произошло смещение спроса с графических процессоров на центральные.

Эксперты считают, что текущий рост – лишь начальная стадия. По их оценкам, удорожание будет продолжаться вплоть до 2027 года. В итоге компания Intel может поднять цены еще на 8–10 %, а AMD – на 16–17% (сначала во втором квартале, потом в третьем).

Отдельно отмечается, что цены будут расти до тех пор, пока будет расширяться инфраструктура ИИ. Фактически, единственным способом стабилизировать ситуацию остается увеличение объемов производства, чем сейчас и заняты ведущие игроки полупроводниковой индустрии.

Из-за дефицита и высокой цены на память DDR5, AMD активно работает над возвращением на рынок процессоров на базе старой архитектуры AM4. В частности, во втором квартале на рынке вновь должен появиться Ryzen 7 5800X3D.

УНИАН уже рассказывал, что из-за дефицита памяти Apple отложила выпуск MacBook Pro с сенсорным экраном, а Android-производителей оказываются от Ultra-смартфонов

По оценке аналитиков, уже к концу 2026 года многие производители либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Некогда популярные бренды ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

Вас также могут заинтересовать новости: