Эксперты выбрали лучшие процессоры AMD и Intel, которые можно купить в 2026 году

Если верить подсчетам Steam, все больше ПК-геймеров переходят на "красную" платформу.

Журналисты с немецкого сайта PC Games Hardware выбрали лучшие процессоры AMD и Intel, которые можно приобрести в апреле 2026 года. В список вошли модели сразу нескольких бюджетных категорий.

По словам экспертов, сегодня рынок CPU демонстрирует редкую стабильность. В то время как видеокарты и ОЗУ испытывают дефицит из-за бума ИИ, рынок процессоров сохраняет прежние цены и доступность – хотя серверный сегмент и сталкивается с ростом цен.

Какой AMD Ryzen выбрать в 2026

Тем, кто планирует сборку топового игрового ПК, имеет смысл рассмотреть либо Ryzen 7 9850X3D, либо Ryzen 7 7800X3D. Первый является на данный момент самым быстрым игровым CPU, тогда как второй – это рациональная экономия без существенной потери FPS, если нужно сэкономить деньги для покупки более мощной видеокарты.

Тем, кто задумывается о переходе на AM5, но не хочет сильно тратиться, советуют обратить внимание на Ryzen 5 7500F. Он хорошо справляется с современными играми, а еще отлично подходит для работы.

Ryzen 5 5600 остается одним из самых выгодных и живучих процессоров для платформы AM4 даже в 2026 году, предлагая отличное сочетание цены, производительности и энергоэффективности.

Какой процессор Intel выбрать в 2026

По игровой производительности последние процессоры Intel уступают аналогам AMD. Но тем, кто предпочитает "синюю" платформу, следует в первую очередь рассмотреть Intel Core Ultra 7 270K. Это универсальный процессор с упором на энергоэффективность и производительность.

В категории среднебюджетных процессоров Intel интересны две модели – Core i5-14600K и Core i5-14600KF. Они оба предлагают 14 ядер и высокий уровень производительности как в играх, так и в рабочих задач

Если нужно сэкономить, то имеет смысл рассмотреть покупку Intel Core i5-12400F – холодный и стабильный шестиядерник для бюджетных сборок.

В обзоре отмечается, что старые процессоры постепенно исчезают с рынка, особенно модели AMD на платформе AM4 с 3D V-Cache. Это фактически подталкивает пользователей переходить на новые платформы. При этом конкуренция между AMD и Intel снова заметно усиливается.

Если верить подсчетам Steam, процессоры AMD сегодня использует больше 44% ПК-геймеров, что является рекордным показателем. Тогда как доля компьютеров на базе Intel соответственно опустилась ниже 55%.

УНИАН писал, что Nvidia планирует выпустить собственные процессоры для ПК уже в этом году. Особое внимание компания уделяет совместимости своих чипов с играми и приложениями, написанными под архитектуру x86.

