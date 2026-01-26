Названа самая ожидаемая игра февраля в Steam: это новая часть знаменитой серии

Resident Evil Requiem перенесет игроков в разрушенный после ядерного удара Раккун-Сити.

Сайт SteamDB, отслеживающий статистику по всем играм, которые продаются через Steam, раскрыл самые желанные новинки февраля среди ПК-геймеров. На первом месте оказался Resident Evil Requiem – новая часть культовой хоррор-серии от Capcom.

Согласно статистике площадки, Resident Evil Requiem добавили в список желаемого более 119,5 тыс. геймеров. Всего будущий хоррор добавили в список желаемого более четырех млн раз на всех платформах.

Вторую строчку занял REANIMAL от создателей Little Nightmares 1 и 2 с результатом 57,4 тыс. пользователей. Это мрачная игра, где брат и сестра пытаются спасти своих друзей. За ним – кооперативный магический хоррор YAPYAP о приспешниках чародея.

Видео дня

Топ-10 ожидаемых игр февраля:

Resident Evil Requiem – 27 февраля;

REANIMAL – 13 февраля;

YAPYAP – 3 февраля;

Nioh 3 – 6 февраля;

MENACE – 5 февраля;

Mewgenics – 10 февраля;

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – 11 февраля;

DRAGON QUEST VII Reimagined – 5 февраля;

Star Trek: Voyager: Across the Unknown – 18 февраля;

Car Service Together – 4 февраля.

Ранее журналисты выбрали 13 самых ожидаемых игр, которые должны выйти в 2026 году, не считая GTA VI. В подборку вошли как совершенно новые игры, так и ремейки тайтлов, которые стали классикой.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.

Вас также могут заинтересовать новости: