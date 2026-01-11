Журналисты назвали самые ожидаемые игры 2026 года, не считая GTA 6

2025 год войдет в историю как один из лучших в истории индустрии, но 2026-й обещает быть не менее захватывающим.

2025 год получился невероятно удачным для геймеров: от неожиданных хитов вроде Clair Obscur: Expedition 33 и Dispatch до абсолютных шедевров вроде Kingdom Come: Deliverance 2 и Donkey Kong Bananza. Меж тем грядущий 2026 обещает быть не менее захватывающим, пишут в TechRadar.

Конечно, прежде всего речь о самой ожидаемой игре десятилетия, Grand Theft Auto 6, но есть еще масса проектов, за которыми стоит следить. Журналисты выбрали 13 самых долгожданных игр, которые должны выйти в 2026 году

Resident Evil Requiem . Следующая часть легендарной хоррор-серии возвращает нас туда, где все началось – в Ракун-Сити – с Леоном С. Кеннеди, возвращающимся в качестве ключевого персонажа наряду с новым героем. Это обещает быть темный, атмосферный и пугающий взгляд на выживание в постапокалипсисе.

Control Resonant. Remedy возвращается с продолжением своей популярной игры, расширяя сверхъестественный сюжет и углубляя мистическую механику сверхспособностей. Действие тесно связано с паранормальными явлениями и переносит игру в новый сеттинг Манхэттена.

Styx: Blades of Greed. Продолжение необычной серии о хитром гоблине‑воришке вновь предлагает сражения из тени, хитроумные трюки и куча юмора. Новые способности дают еще больше способов обмануть врагов – от маскировки до психовмешательства.

Romeo is a Dead Man . Ультражестокий научно-фантастический экшен от автора No More Heroes расскажет историю Ромео, который после смерти возрождается с помощью новой супертехнологии и ищет свою пропавшую возлюбленную Джульетту.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Легендарная RTS возвращается, обещая масштабные сражения, тактическую глубину и классическую грубую атмосферу вселенной Warhammer. В четвертой части игроки смогут управлять несколькими фракциями и вновь почувствовать вкус эпической войны за галактику.

007 First Light. Игрокам предложат оригинальную историю Джеймса Бонда до того, как он стал агентом "007" – с акцентом на стелс‑экшене, гаджетах и миссиях по всему миру. Новая игра по Бонду создается IO Interactive (серия Hitman) и сочетает в себе дух шпионских триллеров с динамичными перестрелками.

Forza Horizon 6. Новая часть серии аркадных гонок отправляет игроков в живописный Японский сеттинг, где зрелищные трассы и свободное исследование мира остаются в центре внимания. Forza продолжает радовать динамикой, масштабом и чувством скорости.

Fire Emblem: Fortune’s Weave . В ней снова будут пошаговые тактические сражения, но теперь в сеттинге античности. Это своего рода возвращение к истокам серии на новом железе Nintendo Switch 2, которое обещает свежие тактические механики и более масштабные битвы.

John Carpenter’s Toxic Commando. Хоррор‑экшен, вдохновленный фильмами Джона Карпентера, перетаскивает геймеров в постапокалиптический мир, где бойня с чудовищами и хаос – часть повседневности. Ожидается мощная атмосфера 80‑х с характерной эстетикой.

The Duskbloods. FromSoftware готовит необычный проект для Nintendo Switch 2 – мультиплеерную Souls‑формулу с живой онлайновой составляющей, где битвы и исследование мира ведутся вместе с другими пользователям.

Neverway. Стильная инди‑игра в пиксельном стиле, где симуляция фермы неожиданно переплетается с психологическим хоррором: даже простые действия вроде посадки семян и общения с соседями могут обернуться странными, тревожными событиями.

Subnautica 2. Подводный "выживач" возвращается с поддержкой кооператива до четырех человек, где исследование океанских глубин, строительство баз и столкновения с морскими чудовищами обещают быть еще насыщеннее.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered. Ожидаемый ремастер культовой игры в жанре hack-and-slash, который возрождает классические битвы "один против тысячи" с улучшенной графикой на Unreal Engine 5 и более комфортным управлением.

Меж тем Bloomberg пишет, что GTA 6 снова могут перенести. По данным журналистов, работа уровнями и миссиями продолжается, а этап полной полировки еще даже не начался. Пока что релиз игры запланирован на ноябрь.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 3060.

