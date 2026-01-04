Steam назвал самую популярную конфигурацию геймерского ПК в 2026 году

Видеокарты GeForce RTX 50 постепенно становятся все популярнее, тем не менее, лидером по-прежнему остается RTX 3060.

Steam опубликовал свежую статистику по оборудовании ПК-геймеров. По состоянию на начало 2026 года самой популярной видеокартой у пользователей магазина остается Nvidia RTX 3060. Она установлена в 6,26% компьютерах.

Второе место занимает RTX 4060 для ноутбуков с долей в 5,85%, следом идет десктопная RTX 4060 с долей 5,84%. Мобильная RTX 3060 замыкает топ-10, а некогда лидер GTX 1060 даже не в топ-15 самых популярных GPU в Steam.

Самой популярной картой нового поколения остается RTX 5070, занимающая 3,05% на своем 11 месте. У других представителей семейства RTX 50хх доли скромнее: RTX 5060 (2,21%), RTX 5070 Ti (1,94%), RTX 5060 Ti (1,74%), RTX 5080 (1,68%), RTX 5090 (0,60%).

Наиболее популярной операционной системой в прошлом месяце стала Windows 11, доля которой выросла на 5,24%, до 70,83%. На второй строчке расположилась Windows 10 – ее доля сократилась на 2,36%, до 26,70%. Ранее Microsoft официально прекратила поддержку "десятки".

Согласно данным Steam, 32 ГБ ОЗУ уже почти так же популярны, как 16 ГБ: 39% против 40%. Многие пользователи обновляют свои системы в условиях роста цен и ограниченного предложения.

Остальная статистика:

Самые популярные процессоры – Intel (55%), AMD (44%);

Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (31%), 8 ядер (28%);

Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (32%), 12 ГБ (18%);

Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (53%), 2560x1440 (21%);

Самые популярные VR-гарнитуры – Meta Quest 3 (27%), Oculus Quest 2 (2%).

Еще больше свежей статистики можно найти по ссылке.

