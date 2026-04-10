В Steam начался новый тематический фестиваль с раздачей известной игры

В магазине Steam стартовал очередной тематический фестиваль со скидками, демо-версиями и бесплатной раздачей. Его посвятили играм на внимательность, в которых необходимо найти что-то спрятанное.
Место действия игр может быть любым: от зданий, замков и комнат до человеческих тел. Событие продлится до 13 апреля, 20:00 по Киеву.
Некоторые из игр со скидками:
- Quarantine Zone: The Last Check – 333 грн (−20%)
- A Planet Full of Cats – 168 грн (−10%)
- Ghost Janitors – 144 грн (−30%)
- Hidden Folks – 130 грн (−60%)
- The House of Da Vinci – 79 грн (−80%)
- The Legacy: Prisoner – 112 грн (−50%)
- A Tower Full of Cats – 101 грн (−30%)
- Boxes: Lost Fragments – 195 грн (−40%)
- Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – 119 грн (−40%)
- Ever Seen A Cat? – 31 грн (−75%)
Также в Steam до 13 апреля 2026 проходит бесплатная раздача инди-хита Graveyard Keeper про смотрителя кладбища. Раздачу приурочили к анонсу второй части серии.
Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Лидером в сегменте видеокарт после небольшого перерыва снова стала RTX 3060, а RTX 5070 упала на пятое место.