В Steam начался новый тематический фестиваль с раздачей известной игры

В магазине Steam стартовал очередной тематический фестиваль со скидками, демо-версиями и бесплатной раздачей. Его посвятили играм на внимательность, в которых необходимо найти что-то спрятанное.

Место действия игр может быть любым: от зданий, замков и комнат до человеческих тел. Событие продлится до 13 апреля, 20:00 по Киеву.

Некоторые из игр со скидками:

  • Quarantine Zone: The Last Check – 333 грн (−20%)
  • A Planet Full of Cats – 168 грн (−10%)
  • Ghost Janitors – 144 грн (−30%)
  • Hidden Folks – 130 грн (−60%)
  • The House of Da Vinci – 79 грн (−80%)
  • The Legacy: Prisoner – 112 грн (−50%)
  • A Tower Full of Cats – 101 грн (−30%)
  • Boxes: Lost Fragments – 195 грн (−40%)
  • Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – 119 грн (−40%)
  • Ever Seen A Cat? – 31 грн (−75%)

Также в Steam до 13 апреля 2026 проходит бесплатная раздача инди-хита Graveyard Keeper про смотрителя кладбища. Раздачу приурочили к анонсу второй части серии.

