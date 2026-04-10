В Steam начался новый тематический фестиваль с раздачей известной игры

Со скидками можно купить Quarantine Zone: The Last Check, Boxes: Lost Fragments и другие игры, в которых требуется зоркий глаз.

В магазине Steam стартовал очередной тематический фестиваль со скидками, демо-версиями и бесплатной раздачей. Его посвятили играм на внимательность, в которых необходимо найти что-то спрятанное.

Место действия игр может быть любым: от зданий, замков и комнат до человеческих тел. Событие продлится до 13 апреля, 20:00 по Киеву.

Некоторые из игр со скидками:

Quarantine Zone: The Last Check – 333 грн (−20%)

A Planet Full of Cats – 168 грн (−10%)

Ghost Janitors – 144 грн (−30%)

Hidden Folks – 130 грн (−60%)

The House of Da Vinci – 79 грн (−80%)

The Legacy: Prisoner – 112 грн (−50%)

A Tower Full of Cats – 101 грн (−30%)

Boxes: Lost Fragments – 195 грн (−40%)

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective – 119 грн (−40%)

Ever Seen A Cat? – 31 грн (−75%)

Также в Steam до 13 апреля 2026 проходит бесплатная раздача инди-хита Graveyard Keeper про смотрителя кладбища. Раздачу приурочили к анонсу второй части серии.

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Лидером в сегменте видеокарт после небольшого перерыва снова стала RTX 3060, а RTX 5070 упала на пятое место.

Вас также могут заинтересовать новости: