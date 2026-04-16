Хиты месяца: Valve назвала самые успешные новинки Steam в марте

Компания Valve опубликовала список лучших игровых новинок, которые появились в каталоге магазина Steam в марте 2026 года.

Традиционно релизы разделили по трем категориям – "золото", "серебро" и "бронза", отражающие номинальную популярность продуктов. Прошлый месяц был богат на громкие релизы, поэтому в подборке можно встретить много известных тайтлов.

"Золото"

  • ПК-порт Death Stranding 2: On the Beach;
  • The Seven Deadly Sins: Origin;
  • Retro Rewind - Video Store Simulator;
  • Marathon;
  • John Carpenter's Toxic Commando;
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection;
  • RACCOIN: Coin Pusher Roguelike;
  • WWE 2K26;
  • Ready or Not: Boiling Point;
  • Crimson Desert;
  • Slay the Spire 2;
  • Everwind.

"Серебро"

  • Life is Strange: Reunion.
  • Esoteric Ebb.
  • Solasta II.
  • Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster.
  • Over The Top: WWI.
  • Hozy.
  • Poker Night at the Inventory.
  • Scritchy Scratchy.
  • Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake.
  • Mega Man Star Force Legacy Collection.
  • The Wasp Hunter Set для ARC Raiders.
  • Dangerous Horizons Expansion для Icarus.

"Бронза"

  • Docked.
  • Cinderia.
  • DrainSim.
  • Screamer.
  • Tangy TD.
  • Subliminal.
  • 龙胤立志传.
  • Nova Roma.
  • Lucid Blocks.
  • Homura Hime.
  • iRacing Arcade.
  • Scott Pilgrim EX.
  • Lost and Found Co.
  • Super Meat Boy 3D.
  • Way of the Hunter 2.
  • The Bazaar – Karnok.
  • The Legend of Khiimori.
  • EverSiege: Untold Ages.
  • Out of the Park Baseball 27.
  • Starship Troopers: Ultimate Bug War!.
  • Cooking Simulator 2: Better Together.
  • Thomas & Friends: Wonders of Sodor.
  • Creator Pack: City Stations для Cities: Skylines II.
  • Fractured Legend Supporter Pack для Last Epoch.

Напомним, в Steam вернули классические игры по Warhammer 40K. Так, за 33 грн можно купить Blood Bowl: Chaos Edition, за 159 грн – культовую стратегию Warhammer 40,000: Dawn of War II.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Лидером в сегменте видеокарт после небольшого перерыва снова стала RTX 3060, а RTX 5070 упала на пятое место.

