Хиты месяца: Valve назвала самые успешные новинки Steam в марте

Компания Valve опубликовала список лучших игровых новинок, которые появились в каталоге магазина Steam в марте 2026 года.
Традиционно релизы разделили по трем категориям – "золото", "серебро" и "бронза", отражающие номинальную популярность продуктов. Прошлый месяц был богат на громкие релизы, поэтому в подборке можно встретить много известных тайтлов.
"Золото"
- ПК-порт Death Stranding 2: On the Beach;
- The Seven Deadly Sins: Origin;
- Retro Rewind - Video Store Simulator;
- Marathon;
- John Carpenter's Toxic Commando;
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection;
- RACCOIN: Coin Pusher Roguelike;
- WWE 2K26;
- Ready or Not: Boiling Point;
- Crimson Desert;
- Slay the Spire 2;
- Everwind.
"Серебро"
- Life is Strange: Reunion.
- Esoteric Ebb.
- Solasta II.
- Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster.
- Over The Top: WWI.
- Hozy.
- Poker Night at the Inventory.
- Scritchy Scratchy.
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake.
- Mega Man Star Force Legacy Collection.
- The Wasp Hunter Set для ARC Raiders.
- Dangerous Horizons Expansion для Icarus.
"Бронза"
- Docked.
- Cinderia.
- DrainSim.
- Screamer.
- Tangy TD.
- Subliminal.
- 龙胤立志传.
- Nova Roma.
- Lucid Blocks.
- Homura Hime.
- iRacing Arcade.
- Scott Pilgrim EX.
- Lost and Found Co.
- Super Meat Boy 3D.
- Way of the Hunter 2.
- The Bazaar – Karnok.
- The Legend of Khiimori.
- EverSiege: Untold Ages.
- Out of the Park Baseball 27.
- Starship Troopers: Ultimate Bug War!.
- Cooking Simulator 2: Better Together.
- Thomas & Friends: Wonders of Sodor.
- Creator Pack: City Stations для Cities: Skylines II.
- Fractured Legend Supporter Pack для Last Epoch.
Напомним, в Steam вернули классические игры по Warhammer 40K. Так, за 33 грн можно купить Blood Bowl: Chaos Edition, за 159 грн – культовую стратегию Warhammer 40,000: Dawn of War II.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Лидером в сегменте видеокарт после небольшого перерыва снова стала RTX 3060, а RTX 5070 упала на пятое место.