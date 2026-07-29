Названы 10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер

Все игры из списка можно пройти за пять часов или быстрее, при этом каждая из них способна подарить яркие эмоции и надолго остаться в памяти.

Некоторые из самых известных видеоигр требуют десятков, а порой и сотен часов на прохождение. Однако продолжительность вовсе не определяет качество. Существует немало культовых проектов, которые можно полностью пройти менее чем за пять часов.

Если хочется провести всего один вечер за увлекательным приключением и увидеть финальные титры уже до сна, Steam предлагает немало отличных вариантов. Журналист TheGamer выбрал лучшие короткие игры, которые дарят яркие впечатления, несмотря на скромную продолжительность.

Portal – культовая игра-головоломка Valve, в которой игрок использует портальную пушку для создания пространственных разрывов и решения задач. Несмотря на возраст, игра до сих пор считается эталоном жанра.

Видео дня

Untitled Goose Game – юмористическая игра, где нужно взять на себя роль гуся-хулигана и всячески терроризировать жизнь жителям тихой деревушки, выполняя забавные задания. В Steam у игры 95% положительных отзывов.

Firewatch – атмосферное приключение от первого лица. Главный герой устраивается лесным смотрителем и постепенно оказывается втянут в загадочную историю, разворачивающуюся среди живописных лесов Вайоминга.

Journey – медитативное путешествие по бескрайней пустыне, где нет слов, текста и озвучки, а вся история рассказывается через окружение, музыку и визуальный стиль.

Inside – атмосферный 2D-платформер от создателей Limbo, сочетающий головоломки, напряженную атмосферу и необычную подачу сюжета через окружение и визуальные образы.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – расширенная версия культовой игры о выборе и свободе действий. Рассказчик постоянно комментирует поступки игрока, а каждое решение приводит к неожиданным последствиям.

Superhot – уникальный шутер от первого лица, где время движется только тогда, когда двигаетесь сам игрок. Это превращает каждую перестрелку в своеобразную тактическую головоломку.

The Vanishing of Ethan Carter – детективное приключение с великолепной графикой, в котором вы расследуете загадочное исчезновение мальчика.

Little Nightmares – атмосферный хоррор-платформер, который полагается на свои визуальные эффекты и звук, чтобы рассказать историю и создать постоянное чувство напряжения.

Donut County – необычная головоломка с элементами физики, где игрок управляет бездонной ямой, постепенно поглощающей предметы, здания и целые кварталы.

Ранее журналисты составили топ-5 лучших RPG, вышедших с 2020 года. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

Меж тем в PS Store продолжается большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey и не только.

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