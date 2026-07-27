В PS Store отдают Ghost of Yōtei, Assassin's Creed и другие игры со скидкой до 85%

В середине июля Sony запустила масштабную летнюю распродажу в PlayStation Store. И так как рубеж акции пройден, компания добавила свежую порцию игр со скидами. Среди них есть много хитов и новинок.
Распродажа завершится 13 августа. К играм, которые недавно получили скидки, относятся Ghost of Yōtei, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и другие. Они потеряли в цене от 20% до 85%. Все скидки можно посмотреть по ссылке.
Лучшие предложения на распродаже:
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 1599 грн (скидка 20%)
- Ghost of Yōtei – 1649 грн (скидка 25%)
- Saros – 1649 грн (скидка 25%)
- Mafia: The Old Country Deluxe Edition – 1499 грн (скидка 40%)
Astro Bot – 1419 грн (скидка 29%)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 879 грн (скидка 60%)
DOOM: The Dark Ages – 808 грн (скидка 67%)
Forza Horizon 5 Standard Edition – 599 грн (скидка 50%)
- WWE 2K26 – 1599 грн (скидка 50%)
- Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 959 грн (скидка 60%)
- Cyberpunk 2077: Полное издание – 1149 грн (скидка 50%)
- Final Fantasy VII Twin Pack – 959 грн (скидка 60%)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 843 грн (скидка 80%)
- Days Gone Remastered – 599 грн (скидка 60%)
- Sea of Thieves – 360 грн (скидка 65%)
Assassin's Creed Odyssey: Deluxe Edition – 337 грн (скидка 85%)
- Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 299 грн (скидка 80%)
21 июля Sony добавила в каталог PS Plus Extra и Premium новые игры. Подписчики получили доступ сразу к девяти свежим тайтлам. Среди них: экшен Avatar: Frontiers of Pandora и ролевой экшен Rise of the Ronin.
Меж тем фанаты Sony запустили инициативу #PSBlackout из-за решения компании отказаться от дисков. В рамках него всех владельцев PlayStation 5 просят 23-30 августа воздержаться от запуска консоли, а также покупок игр.