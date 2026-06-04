В EGS раздают стратегию в духе легендарных 'Героев' с украинским переводом

Раздача продлится до вечера 11 июня.

Наступил четверг, а это значит, что цифровой магазин Epic Games Store запустил очередную бесплатную раздачу игр. До вечера 11 июня геймеры могут забрать сразу два интересных тайтла с положительными отзывами.

Первый проект из раздачи – Songs of Conques. Это духовный наследник Heroes of Might and Magic 3 со стильной пиксельной рисовкой, получивший очень положительные отзывы игроков. Они хвалят интересные сюжетные кампании, увлекательный классический геймплей и обилие атмосферной, приятной музыки.

Также к плюсам относят мультиплеер и украинскую локализацию. В 2023 году разработчики Songs of Conquest даже устроили интересную акцию совместно с кафе в Ужгороде.

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Также в магазине раздают Rogue Waters. Разработчики описывают игру как "Пираты Карибского моря в формате пошагового рогалика". В Steam 78% из более тысячи отзывов – положительные.

Через неделю в EGS будут вновь раздавать две игры: многопользовательскую гонку на выживание Warhammer 40,000: Speed Freeks и шахматный "рогалик" The Ouroboros King

Параллельно в Steam тоже проходит бесплатная раздача двух игр. Пользователи могут добавить в свои библиотеки 2D-платформер в духе классики 90-х и интерактивную драму от создателей Life is Strange.

Напомним, завтра, 5 июня на ПК, Xbox и PS5 состоится релиз ремейка Gothic, который анонсировали почти 6 лет назад. Авторы обещают "верность духу оригинала", но с современной графикой, боевой системой и адаптацией под геймпады.

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