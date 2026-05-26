Названа самая ожидаемая игра июня в Steam: это ремейк культовой RPG

На сайте SteamDB сформировался список самых ожидаемых игр июня 2026 года в сервисе Valve. Лидером стал ремейк первой "Готики", до релиза которой осталось меньше 2 недель,. В список желаемого ее добавили 103,6 тыс. пользователей.

На втором месте с результатом 70,7 тысяч оказалась игра на выживание Solarpunk, а на третьем – фентезийная экшен-RPG Fatekeeper (58 тысяч геймеров).

ТОП-10 самых ожидаемых PC-игр июня по версии SteamDB:

Ремейк "Готики"; Solarpunk; Fatekeeper; Hell Let Loose: Vietnam; Shift At Midnight; Killer Bean; SpaceCraft; Witchspire; Voidling Bound; STARSEEKER: Astroneer Expeditions.

До этого стала известна самая желанная игра в Steam за все время. Раньше список возглавляла Subnautica 2, но после ее выхода в раннем доступе место вновь занял MOBA-шутер Deadlock.

Напомним, ремейк "Готики" выйдет уже 5 июня 2026 года. Поиграть в него можно будет на ПК, Xbox Series и PS5. Разработчики обещают "верность духу оригинала", но с современной графикой на Unreal Engine 5, боевой системой и адаптацией под контроллеры.

