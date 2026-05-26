Названа самая ожидаемая игра июня в Steam: это ремейк культовой RPG

На сайте SteamDB сформировался список самых ожидаемых игр июня 2026 года в сервисе Valve. Лидером стал ремейк первой "Готики", до релиза которой осталось меньше 2 недель,. В список желаемого ее добавили 103,6 тыс. пользователей.
На втором месте с результатом 70,7 тысяч оказалась игра на выживание Solarpunk, а на третьем – фентезийная экшен-RPG Fatekeeper (58 тысяч геймеров).
ТОП-10 самых ожидаемых PC-игр июня по версии SteamDB:
- Ремейк "Готики";
- Solarpunk;
- Fatekeeper;
- Hell Let Loose: Vietnam;
- Shift At Midnight;
- Killer Bean;
- SpaceCraft;
- Witchspire;
- Voidling Bound;
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions.
До этого стала известна самая желанная игра в Steam за все время. Раньше список возглавляла Subnautica 2, но после ее выхода в раннем доступе место вновь занял MOBA-шутер Deadlock.
Напомним, ремейк "Готики" выйдет уже 5 июня 2026 года. Поиграть в него можно будет на ПК, Xbox Series и PS5. Разработчики обещают "верность духу оригинала", но с современной графикой на Unreal Engine 5, боевой системой и адаптацией под контроллеры.