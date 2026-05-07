В Epic Games Store можно бесплатно получить сразу две игры с высоким рейтингом

Магазин Epic Games Store расщедрился сразу на две игры – до вечера 14 мая геймеры могут добавить в свои библиотеки уникальную RPG-головоломку и уютный симулятор владельца магазина.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure – красочное приключение с головоломками от художника знаменитой инди-игры Braid, собравшее массу наград и восторженных отзывов (рейтинг в Steam – 92%) Геймплей адвенчуры строится на взаимодействии с миром и активными предметами.

Trash Goblin – уютный симулятор торговца, который фокусируется на неспешном игровом процессе, поиске безделушек, их очистке, и создании новых предметов для причудливых клиентов. В Steam об игре положительно отзываются 88% геймеров.

А вечером 14 мая в 18:00 по Киеву в Epic Games Store начнется новая бесплатная раздача. Тогда будут отдавать две тайные игры.

