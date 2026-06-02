В Steam началась бесплатная раздача двух игр, одна из них имеет рейтинг 95%

В цифровом магазине Steam стартовала очередная бесплатная раздача. В этот раз пользователи могут навсегда добавить в свою библиотеку и скачать сразу две игры: Gravity Circuit и Tell Me Why.

Gravity Circuit представляет собой 2D-платформер в духе классики 80-х и 90-х. Вы будете дубасить противников кулаками и подтягивать их крюком к себе, чтобы выполнять комбо.

Из почти 3 тысяч отзывов, которые игроки оставили о Gravity Circuit, 95% положительные. Кроме того, на Metacritic средний балл игры составляет 89 баллов из 100. Забрать Gravity Circuit можно до 14 июня.

Вторая бесплатная игра – Tell Me Why. Это интерактивная драма в духе Life is Strange. С помощью сверхъестественной связи главные герои исследуют воспоминания о своем детстве, пытаясь выяснить, где скрывается истина.

В Steam у игры рейтинг "Очень положительные" (82%). Критики были более сдержанны, например, в обзоре от Eurogamer ей поставили 69/100, отметив, что в ней много души, но есть и сюжетные шероховатости. Бесплатная раздача продлится до 30 июня.

Напомним, Xbox официально отложила релиз долгожданной ролевой игры Fable от студии Playground Games. Теперь проект выйдет не осенью 2026 года, как планировалось ранее, а в феврале 2027-го.

Зато уже 5 июня на ПК, Xbox и PS5 состоится релиз ремейка Gothic, который анонсировали еще в 2020 году. Авторы обещают "верность духу оригинала", но с современной графикой, боевой системой и адаптацией под геймпады.

