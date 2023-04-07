Коллаборации, которые мы действительно заслужили.

В США и Европе распространена практика совместных акций игровых компаний с разнообразными заведениями, например, Burger King. Посетители покупают конкретную продукцию и имеют возможность получить какой-то контент или копию проекта. Похожая коллаборация добралась и до Украины. Партнерами стали кафе Riverside в Ужгороде и разработчики Songs of Conquest.

Об этом стало известно благодаря публикации на официальном аккаунте игры в Twitter. Студия Lavapotion и издательство Coffee Stain Publishing, сообщили, что отправили заведению Riverside ключи активации в Steam. Они позволяют добавить проект в свою библиотеку без оформления покупки.

Коды будут разыграны между посетителями кофейни. А в ответ администрация Riverside создала новую версию меню. Ассортимент блюд и напитков напечатали на фоне рисунков из Songs of Conquest и названия проекта.

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Songs of Conquest — главное об игре

Это стратегия в духе легендарной Heroes of Might and Magic III. Творение Lavapotion даже называли духовным наследником третьей части "Героев".

В игре нет традиционного сюжета, а все события разворачиваются на открытых картах. Основная цель — захватить доступный мир и победить своих соперников.

Бои в проекте реализованы в пошаговом режиме с использованием отрядов разных бойцов. А на карте необходимо возводить города в соответствии со своим стилем игры.

Songs of Conquest вышла 10 мая 2022 года в раннем доступе Steam. В игре есть украинская локализация.

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