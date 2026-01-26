Мужчина сделал неожиданное открытие, распаковав два восстановленных iPhone с Temu

Оба смартфона оказались почти в идеальном состоянии как внутри, так и снаружи.

Автор канала Phone Repair Guru решил проверить качество восстановленных iPhone, которые продаются на Temu – популярном китайском маркетплейсе, известному низкими ценами и не слишком хорошим качеством товаров.

Мужчина заказал два iPhone 14 Pro, чтобы проверить, что на самом деле покупатели получают в таких коробках, и то что он увидел, по-хорошему застало его врасплох, пишет SuperCarBlondie.

При распаковке первый iPhone выглядел гораздо лучше, чем ожидалось: на передней панели был оригинальный защитный слой, корпус практически без видимых дефектов, а в комплекте находились зарядная розетка и кабель (пусть и стороннего бренда). Смартфон при этом работал исправно, а все функции и экран без нареканий прошли проверку блогера.

Второй iPhone оказался еще "чище" внешне, без царапин на корпусе, а его аккумулятор демонстрировал чуть большую емкость – 83% против 80% у первого устройства. Диагностика также не выявила проблем – смартфон оказался полностью рабочим.

Более глубокий разбор показал, что внутри обоих iPhone 14 Pro установлены оригинальные компоненты Apple, без следов ремонта или замены деталей, а индикаторы влаги остались нетронутыми. Это говорит о том, что по крайней мере в этих двух случаях смартфоны были оригинальными и в близком к идеальному состоянии.

Тем не менее эксперты и блогер предупреждают о ряде рисков покупки на Temu. Во-первых, сама торговая площадка не продает устройства напрямую – все предложения исходят от третьих сторон, что делает качество непостоянным и может стать "лотереей" для покупателей.

А еще цена на Temu оказалась выше среднерыночной для восстановленных iPhone: каждый iPhone 14 Pro обошелся мужчине примерно в 858 канадских долларов (27 тыс грн), при этом на маркетплейсе все еще встречается куча поддельных объявлений с фальшивыми устройствами.

