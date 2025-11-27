Мужчина смог заполучить два смартфона, которыми пользуются жители КНДР: что с ними не так

Устройство, внешне напоминающее современные Android-смартфоны, служат для контроля и поддержке официальной пропаганды.

Популярный YouTube-блогер Mrwhosetheboss смог заполучить два смартфона, из Северной Кореи, включая бюджетную модель и "флагман", которые были тайно вывезены из страны, и продемонстрировал на видео их возможности.

На первый взгляд они могут показаться стандартными смартфонами на Android, которые используются по всему миру. Но при более внимательном изучении они разрывают масштаб государственного контроля при их создании, пишет издание SuperCarBlondie.

Например, блогер пытался набрать на клавиатуре обоих девайсов South Korea ("Южная Корея"), но автокоррекция заменяет его на Puppet State ("Марионеточное государство"). Сленг тоже небезопасен – популярный термин "Оппа", который используется для обозначения старшего брата или бойфренда, меняется на "товарищ" с предупреждением о недопустимом употреблении.

Более тревожной функцией является то, что телефоны каждые пять минут делают скриншот экрана, и сохраняют их в недоступной для пользователя папке. Удалить их, к слову, тоже нельзя.

Ни один из этих телефонов не подключается к интернету, вместо этого они подключаются к закрытой сети с доступом при наличии государственного ID. В ней доступны только государственные СМИ, пропагандистские материалы и одобренные приложения. Google-сервисов нет.

Также блогер отметил отставание аппаратной части, что неудивительно на рынке, где конкуренции нет. Например, "флагман" Samtaesung 8, который стоит в районе $1000 во многом похож на смартфон среднего класса Huawei. Камеры часто работают плохо, а в качестве ОС используется Android 10.

Автор подчеркнул, что такие телефоны в КНДР выполняют не просто функцию связи, а становятся инструментом тотального контроля и цензуры. Меж тем для большинства северокорейцев покупка и обслуживание таких телефонов остаются большой роскошью.

