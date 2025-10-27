С китайского маркетплейса был заказ новый экран для iPhone XR.

Ютубер MimFix решил проверить, можно ли восстановить сломанный iPhone XR с помощью дешевого экрана с Temu за 23 доллара.

В наборе шли сам экран под брендом Anfyco, отвертки, клей, защитная пленка и даже тряпочка для очистки, всё выглядело крайне бюджетно, но работоспособно. Коробка была помята, но комплект внутри был целым.

По словам MimFix, смартфон уже ранее ремонтировали, и предыдущий мастер оставил внутри синюю пленку, которая мешала отводу тепла, из-за чего процесс установки нового экрана оказался сложнее.

Видео дня

Ютубер аккуратно разобрал телефон, перенес кабель динамика и Face ID на новый экран, почистил рамку с помощью изопропилового спирта и собрал устройство обратно.

При включении экран заработал, а сенсор откликался, True Tone автоматически активировался на iOS 18. Однако цвета оказались серыми и блеклыми, явно хуже по сравнению с оригинальным дисплеем.

MimFix отметил, что несмотря на работу всех функций, качество изображения и цветопередача оставляют желать лучшего.

В итоге ютубер подчеркнул, что за 23 доллара чудес не бывает. Экран справляется с базовыми задачами, но общие впечатления оставляют чувство выброшенных денег. MimFix советует не экономить на компонентах, ведь лучше использовать оригинальные или качественно восстановленные детали, чтобы не рисковать функциональностью и качеством дисплея.

Ранее мы рассказывали, что блогер разобрал два iPhone 14 Pro, купленные на Temu. Phone Repair Guru остался доволен покупкой, но с нюансами.

Вас также могут заинтересовать новости: