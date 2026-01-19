Необычные гаджеты с AliExpress проверили на практике – что больше всего удивило

Среди покупок оказались самые разные устройства, включая невидимые наушники и модифицированные консоли.

Популярный техноблогер Остин Эванс (5.7 млн подписчиков) решил устроить себе необычный эксперимент и заказал на AliExpress целый ряд "нелегальных" гаджетов, чтобы проверить, насколько диковинные устройства из Китая могут быть полезными или хотя бы забавными.

AliExpress известен своими "сомнительными" товарами: платформу хвалят за сверхнизкие цены, но критикуют за то, что далеко не всегда получаешь то, что обещано в описании.

Тем не менее на этой площадке можно найти настоящие скрытые жемчужины, особенно среди технологических гаджетов, рассказывает SuperCardBlondie,

Видео дня

Модифицированная Nintendo 3DS оказалась настоящей находкой. Несмотря на японскую локализацию и несколько мелких баги, портативная консоль шла с уже установленными бесплатными играми и позволяла создавать резервные копии пользовательских игр через специальное ПО.

По сравнению с магазинной 3DS стоимость такой модифицированной версии оказалась почти вдвое ниже, что блогер назвал "лучшей сделкой на планете".

Следующим в списке были механические часы "Рулетка", которые выглядят как обычные наручные часы, но с миниатюрным вращающимся столом на циферблате. Гаджет больше развлекательный, чем практичный: его можно было носить и показывать друзьям, но особой пользы от него почти нет.

Наушники Linsoul IEM приятно удивили качеством звука. Это проводные наушники с шумоподавлением стоили около 135 долларов, и, по словам блогера, полностью оправдали свою цену, что для техники с AliExpress встречается крайне редко.

А вот "невидимые" наушники-вкладыши оказались полной неудачей. За два доллара блогер получил белые наушники, напоминающие AirPods, которые с уха совершенно не исчезали, при этом качество звука было ужасным.

Дополнительный экран для телефона оказался полезным, но "сомнительным" устройством. Он дублировал дисплей iPhone, отображая звонки, сообщения, использование приложений и даже ввод паролей. Но функционал оказался слабеньким: заметные задержки, постоянные всплывающие разрешения и слегка пугающий эффект "дистопии".

Неожиданно полезными оказались бумажные "часы" стоимостью всего 3 доллара. Гаджет выглядит как декоративный браслет для вечеринок, но на удивление точно отображает время, что сделало его недорогой и веселой игрушкой.

Мини-консоль в стиле Game Boy была признана "лучшим товаром" из всей партии. Она настолько маленькая, что помещается прямо на ладони, но при этом позволяет играть в классические игры, Space Invaders, так же легко, как на полноразмерной консоли.

Эксперимент показал, что покупки на AliExpress – это настоящая лотерея: можно нарваться на откровенно странный товар, но временем встречаются настоящие находки, которые удивляют функционалом или просто вызывают улыбку.

Другой блогер собрал iPhone 13 Pro из деталей с AliExpress. Несмотря на то что некоторые компоненты отличались по качеству, смартфон оказался полностью работоспособным и стоял в три раза дешевле официального.

УНИАН рассказывал о мужчине, которому удалось протестировать два смартфона из Северной Кореи. Девайсы, внешне напоминающие обычные Android-фоны, служат для контроля и поддержке официальной пропаганды.

Вас также могут заинтересовать новости: