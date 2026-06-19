Многие даже не догадываются: 5 необычных вещей, которые можно запитать через USB-C

Современный стандарт USB-C давно перестал быть просто "зарядкой для телефона".

USB-C сегодня стал по-настоящему универсальным разъемом. Почти все современные устройства уже используют его, и он постепенно вытесняет старые стандарты зарядки.

При этом многие недооценивают, насколько мощным может быть обычный USB-C зарядный блок. Благодаря технологии USB Power Delivery он способен выдавать значительно более высокую мощность, чем классические адаптеры, и питать гораздо более широкий спектр устройств, чем просто смартфоны.

Издание MakeUseOf назвало 5 самых необычных устройств, о которых вы бы никогда не подумали.

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Паяльник

Один из самых неожиданных способов использования USB-C зарядки – это паяльник. Речь идет не об игрушечных моделях, а о настоящих инструментах, способных разогреваться до 100–400°C и поддерживать точную регулировку температуры.

Паяльники с питанием от USB-C стали особенно популярны среди мастеров, DIY-энтузиастов и инженеров. Их главное преимущество – мобильность: для работы не нужна розетка, достаточно мощного пауэрбанка или зарядного блока.

Перезаряжаемые батарейки AA и AAA

Раньше для аккумуляторов AA/AAA требовались отдельные громоздкие зарядные станции. Теперь появились версии с USB-C зарядкой, которые делают процесс гораздо проще и мобильнее.

Интересно, что внутри таких батареек находится литий-ионный элемент на 3.7 В с контроллером, который преобразует напряжение до стандартных 1.5 В для устройств. Несмотря на "внутреннюю хитрость", они полностью совместимы с привычной техникой и работают без проблем.

Портативный роутер

Публичные Wi-Fi сети часто считаются небезопасными, и во многих случаях это действительно оправдано. Один из способов повысить безопасность и стабильность подключения – использовать дорожный роутер с питанием от USB-C.

Такие устройства позволяют создать собственную защищённую сеть практически в любом месте – в гостинице, кафе или в дороге. Они также удобны для объединения нескольких устройств в одну локальную сеть.

Портативный монитор

Портативные дисплеи – еще один тип устройств, которые отлично работают через USB-C. Многие 14–15-дюймовые Full HD мониторы потребляют всего 6–13 Вт и могут питаться напрямую от ноутбука или одного кабеля USB-C.

Например, ASUS ZenScreen 15.6″ работает через один USB-C кабель с поддержкой DisplayPort Alt Mode, получая питание прямо от ноутбука без дополнительного блока питания.

Перезаряжаемые грелки для рук

Одноразовые грелки постепенно уходят в прошлое, и их место занимают USB-C перезаряжаемые аналоги. Они не только удобнее, но и экологичнее, снижая количество отходов.

Такие гаджеты могут работать по несколько часов, поддерживая комфортную температуру. Например, модели вроде HotDot Rechargeable Hand Warmers обеспечивают нагрев в диапазоне 40–55°C и оснащены дополнительными функциями для экономии энергии.

Многие пользователи Android даже не подозревают, что в их смартфоне есть скрытая функция – обходная зарядка (bypass charging). Она позволяет снизить износ батареи и уменьшить перегрев устройства при активном использовании.

Напомним, в Европе запретили продавать ноутбуки без USB-C. Единственным исключением из этого правила являются игровые и другие устройства, которые могут заряжаться с мощностью более 100 Вт.

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