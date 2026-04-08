До USB-C творился настоящий хаос: самые странные порты для зарядки телефонов

В эпоху, когда USB-C стал универсальным стандартом для зарядки и передачи данных в мобильных устройствах, уже мало кто вспоминает о том, насколько хаотично все было раньше.

В начале 2000-х не существовало единого стандарта зарядки: каждый бренд внедрял собственные разъемы. Это означало, что у друзей почти никогда не было подходящего зарядного кабеля под ваш телефон. В BGR вспомнили 5 самых странных разъемов для зарядки телефонов.

30-контактный разъем Apple (2003–2012)

Разработанный в 2003 году, 30-контактный разъем Apple использовался в первых поколениях iPhone. Он превосходил порты Micro-USB и Mini-USB того времени и мог обрабатывать все – от аналогового аудио и видео до зарядки и передачи данных. Разъем был настолько универсальным, что отдельные пины могли выполнять разные задачи, например, передавать информацию о цвете и яркости с фотографии iPod.

Но у такого интерфейса были и серьезные недостатки: он был крупным, несимметричным и менее удобным по сравнению с Micro-USB и Mini-USB. В 2012 году его заменил Lightning, который стал компактнее и симметричнее, а уже в 2023 году Apple окончательно перешла на USB-C, начиная с iPhone 15.

HTC ExtUSB (2006–2010)

Если вы пользовались ранними смартфонами HTC, например, HTC Dream, то наверняка помните ExtUSB или Enhanced USB. По сути это был улучшенный Mini-USB порт с дополнительными контактами для аудио.

Несмотря на функциональность, порт просуществовал недолго и был заменен Micro-USB в начале 2010-х в рамках глобальной стандартизации.

Sony Ericsson FastPort (2005–2010)

FastPort стал фирменным разъемом устройств Sony Ericsson, объединяющим зарядку, передачу данных и аудио. Он имел 12 контактов и два крючка для фиксации разъема, обеспечивающие плотное соединение.

Однако со временем проприетарный формат стал проблемой, и индустрия постепенно перешла к Micro-USB и стандартному 3,5-мм аудиоразъему.

Motorola CE Bus (2000–2005)

Один из самых громоздких разъёмов своего времени – Motorola CE Bus – использовался в популярных телефонах, включая Motorola V60. Он имел 17 контактов и был одной из первых реализаций единого разъема для передачи данных, питания и аудиосигналов.

Когда Motorola начала выпускать более тонкие телефоны, такие как Razr V3, разъем CE Bus оказался слишком толстым, чтобы помещаться в корпусе, из-за чего компания перешла на более стандартизированный разъем Mini-USB.

Micro-USB (2007–2020-е)

Micro-USB стал первым массовым универсальным стандартом для Android-смартфонов. Он обеспечивал зарядку и передачу данных через USB 2.0, был компактнее Mini-USB и получил широкую поддержку производителей, включая Samsung, LG и Nokia, а также европейских регуляторов.

Однако ограниченная скорость и неудобство (разъем не был симметричным) привели к его постепенной замене более современным USB-C.

Эволюция мобильных разъемов прошла путь от громоздких проприетарных решений до единого стандарта USB-C. Если раньше пользователям приходилось носить десятки разных кабелей, то сегодня один универсальный порт справляется со всеми задачами – от зарядки до передачи видео.

