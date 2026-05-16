Google внедрит в Android полезную функцию: она есть на iPhone уже 10 лет

Звонки из мессенджеров теперь будут показываться в том же списке, что и простые телефонные звонки.

Google готовит полезное обновление для Android-звонилки – система наконец начнет отображать звонки из мессенджеров прямо в стандартном приложении телефона. Речь идет о VoIP-вызовах из WhatsApp, Telegram и других сервисов интернет-звонков, пишет Android Authority.

Сейчас пользователям Android приходится отдельно открывать каждый мессенджер, чтобы проверить пропущенные вызовы или перезвонить контакту. После обновления история интернет-звонков будет отображаться вместе с обычными мобильными вызовами в штатной "звонилке".

Также Android позволит перезванивать прямо из стандартного журнала вызовов. Если пользователь нажмет кнопку обратного звонка, система автоматически откроет нужное приложение и начнет VoIP-звонок без необходимости вручную искать чат или контакт.

Пока что эта возможность доступна только в тестовых сборках Android Canary на смартфонах Pixel. В настройках приложения Phone by Google появился раздел Calling Accounts, где можно управлять отображением звонков сторонних сервисов и отключать интеграцию для отдельных приложений.

Новая система работает через библиотеку Jetpack Telecom v1.1.0. Google отмечает, что разработчикам мессенджеров придется отдельно внедрять поддержку API, поэтому интеграция будет появляться постепенно. Первым совместимым сервисом станет Google Meet.

На iPhone схожая функция появилась ровно 10 лет назад с анонсом iOS 10: звонки из любого приложения показываются в том же списке, что и простые телефонные звонки.

