Денис Пономаренко

Директива, с которой в конце 2024 года обязали оснащать все смартфоны зарядкой USB-C, вступила в силу и для ноутбуков.

28 апреля 2026 года в странах Европейского союза официально вступило в силу новое правило: все новые ноутбуки, поступающие в продажу, обязаны поддерживать зарядку через USB-C. Об этом сообщает GSMArena.

Это финальный этап реализации директивы ЕС о "едином стандарте для зарядных устройств", которая ранее уже затронула телефоны, планшеты и другую электронику. Теперь стандарт распространяется и на ноутбуки.

Если производители не выполняют требование, официальная продажа их ноутбуков на территории ЕС становится незаконной. При этом закон не запрещает устанавливать любые другие разъемы в дополнение к обязательному. Главное – чтобы заряжать технику можно было через USB-C.

Из этого правила предусмотрены исключения: игровые и другие ноутбуки, которые потребляют свыше 100 Вт, могут по-прежнему использовать традиционные круглые разъемы питания вроде DC jack.

Главная цель инициативы – сократить количество электронных отходов и упростить жизнь пользователям. По оценкам ЕС, единый стандарт позволит ежегодно уменьшать объем e-waste примерно на 11 тысяч тонн и сэкономить потребителям сотни миллионов евро.

Кроме того, производители обязаны предлагать устройства как с зарядным устройством, так и без него – это также направлено на сокращение лишних покупок и отходов.

В перспективе Евросоюз намерен запретить ноутбуки с несъемными батареями, чтобы у пользователей не было никаких трудностей с их заменой. К слову, с февраля 2027 года это правило вступает в силу для смартфонов.

Также Евросоюз хочет заставить Apple открыть код iOS, чтобы она стала как Android. Если Купертино не будет соблюдать эти требования, то им грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

