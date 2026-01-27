Магазины по всему миру массово снижают цены на новый iPhone: что с ним не так

Пользователи жалуются на слабую батарею, одну основную камеру и премиальную цену в $999.

Менее чем через 5 месяцев после старта продаж iPhone Air столкнулся с беспрецедентным обесцениванием. Крупнейшие магазины в разных странах вынуждены предлагать скидки до 400 долларов, что доказывает потерю интереса потребителей к новой модели.

Например, британский Amazon снизил цену на разблокированный iPhone Air на 150 фунтов стерлингов ($204), опустив ее с 999 до 849 фунтов ($1160). Как отмечает Forbes, для Apple такие скидки нетипичны: обычно они не превышают 50–100 фунтов.

Похожая тенденция наблюдается и в Австралии: местные сети снизили цены до 302 австралийских долларов. А китайские ритейлеры и вовсе вынуждены распродавать сверхтонкий смартфон с 35% скидкой. Если на старте продаж версия iPhone Air на 256 Гб обходилась китайским пользователям в $1115, то на сегодняшний день устройство предлагается за $731.

Аналитики связывают это с крайне слабым интересом к модели. Главной проблемой для покупателей стали технические компромиссы ради компактного дизайна. Пользователи жалуются на слабую батарею, одну основную камеру и премиальную цену $999.

Слабый спрос уже отражается и на вторичном рынке: по данным SellCell, уже через 10 недель после запуска смартфон перепродавали почти на 50% дешевле стартовой цены. Сопоставимые показатели фиксировались только в 2022 году у моделей iPhone 14 Plus и iPhone 13 mini.

Ранее появлялась информация, что провал iPhone Air заставил Android-производителей отказаться от своих "ультратонких" смартфонов. Основная сложность заключается в проектировании девайса тоньше 6 мм, не жертвуя техническими характеристиками.

При этом Apple все еще собирается делать iPhone Air 2, несмотря на провал первой модели. СМИ пишут, что главным изменением станет появление сверхширокоугольной камеры, которая дополнит основной модуль 48 Мп, аналогично базовому iPhone 17.

