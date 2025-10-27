Ради инновационного дизайна инженеры пошли на немало жертв – от емкости батареи до количества камер.

Когда Apple представила iPhone Air, фанаты бренда ожидали вау-эффект. Это не только самый тонкий смартфон в истории Купертино, но и первая по-настоящему новая модель айфона за последние пять лет. Но уже спустя несколько недель после старта продаж аналитики начали говорить о провале. Спрос оказался неожиданно низким, а производственные заказы начали сокращаться.

Эксперты SlashGear решили разобраться, почему iPhone Air не стал хитом, хотя на бумаге выглядел многообещающе.

"Тонкий" — не значит "лучше"

Apple сделала ставку на толщину – всего 5,5 миллиметра. Это действительно впечатляет: смартфон очень легкий, он комфортно помещается как в руке, и в кармане.

Видео дня

Но ради такого инновационного дизайна инженерам пришлось пожертвовать множеством привычных возможностей:

уменьшили аккумулятор – автономность стала заметно хуже,

убрали вторую камеру,

урезали систему охлаждения, корпус нагревается быстрее при активной работе,

порт ограничен медленной скоростью протокола USB 2.0.

Главная жалоба владельцев – время работы. При таком тонком корпусе банально не хватило места для мощной батареи. Даже оптимизация iOS не спасает: при активном использовании (соцсети, камера, видео) телефон разряжается к вечеру, делятся впечатлениями пользователи.

Вдобавок iPhone Air получил всего одну камеру, что для 2025 года и ценника в 1000 долларов звучит как шаг назад. Несмотря на маркетинговые заявления Apple, программное обрезание сенсора не может заменить универсальность, которую дают отдельные модули – ультраширокоугольный или телефото.

Пользователи сети называют iPhone Air "смартфоном для витрины, а не для жизни". Он красив, легок и уникален, но на практике уступает конкурентам по автономности, функциональности и цене.

СМИ пишут, что Apple сократит производство iPhone Air из-за плохих продаж модели. При этом остальные модели iPhone 17 чувствует себя хорошо.

А Samsung, как сообщается, сворачивает линейку смартфонов Galaxy Edge спустя всего год. Главной причиной этому послужил провал S25 Edge, чьи продажи оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.

Вас также могут заинтересовать новости: