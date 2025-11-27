Сразу несколько ведущих китайских брендов планировали сделать свои версии тонких смартфонов, но отказались от этой идеи.

СМИ со ссылками на источники в отрасли сообщают, что крупные китайские производители смартфонов начали сворачивать свои проекты по разработке тонких смартфонов. Всему виной – провал iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge.

В рыночных отчетах утверждается, что Apple резко сокращает производство iPhone Air из-за низкого спроса, а Samsung и вовсе свернула линейку "Edge" всего через пять месяцев после запуска.

В результате Xiaomi, Vivo, Oppo и другие компании, планировавшие подобные модели, теперь отменяют их либо ставят разработку на паузу – даже несмотря на успехи iPhone Air в Китае. Спроса из Поднебесной недостаточно, в связи с чем основные поставщики Apple уже сократили производство до минимума.

Источник говорит, что основная сложность для китайских производителей заключается в проектировании смартфонов тоньше 6 мм. Такие габариты серьезно ограничивают компоновку внутренних элементов, из-за чего неизбежно страдают и камеры, и аккумулятор.

Напомним, достижение сверхтонкого корпуса 5,6 мм в iPhone Air потребовало целый ряд компромиссов. Аппарат получил батарею меньшей емкости и всего одну основную камеру, но при этом сохранил ценник в 1000 долларов.

Ранее в сети появилась информация, что Apple все еще собирается делать iPhone Air 2, несмотря на провал первого смартфона. Главным изменением станет появление сверхширокоугольной камеры на 48 Мп, которая дополнит основной модуль 48 Мп, аналогично базовому iPhone 17.

Меж тем батареи смартфонов вот-вот достигнут еще одного важного рубежа. Ведущие китайские бренды уже готовятся к выпуску мобильных устройств с аккумуляторами на 12 000 и 15 000 мАч.

