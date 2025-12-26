Новый Air все-таки выйдет в 2026 году вместе с iPhone 18 Pro/Pro Max и iPhone Fold.

В последние месяцы об iPhone Air 2 появляются противоречащие друг другу слухи: одни инсайдеры говорили о заморозке проекта, другие – о переносе сроков. Параллельно появлялась информация, что на фоне провального запуска iPhone Air китайские производители начали пересматривать свои планы и отказываться от идеи ультратонких смартфонов.

Теперь появилась новая порция инсайдов, которая снова меняет картину. По сообщениям GSMArena со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital, Apple все-таки намерена представить iPhone Air 2 на осеннем ивенте, который традиционно проходит в начале сентября.

Предположительно, производитель устранит два ключевых недостатка iPhone Air – низкую автономность и наличие лишь одной камеры. Также внутри Apple обсуждается вариант снижения цены на сверхтонкий iPhone, однако с учетом кризиса на рынке памяти, это маловероятно.

Напомним, достижение сверхтонкого корпуса 5,6 мм в iPhone Air потребовало целый ряд компромиссов. Устройство получило батарею емкостью 3149 мАч и всего одну основную камеру, но при этом сохранило ценник в 1000 долларов.

Помимо этого, Fixed Focus Digital подтвердил и более ранние слухи о модели iPhone 17e. Cледующий среднебюджетный телефон от Apple получит новый дизайн с Dynamic Island, чип A19 и поддержку MagSafe, и будет представлен на весеннем мероприятии Apple, которое обычно проходит в марте.

Таким образом, осенью 2026 года от Apple ожидаются iPhone 18 Pro/Pro Max, iPhone Air 2 и iPhone Fold. Базовый iPhone 18, если верить слухам, выйдет на полгода позже.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами – несмотря на внушительный ценник в $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

