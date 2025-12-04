Неправильная зарядка может не только сократить срок службы батареи, но и уменьшить общую производительность устройства.

Многие владельцы планшетов привыкли просто ставить девайс на зарядку перед сном и не думать о последствиях. Однако по данным ZDNet и других техно-экспертов, такие, казалось бы, безобидные привычки могут серьезно сократить срок службы батареи.

Хотя существует множество способов продлить время работы устройства, вот те, которых стоит избегать, если вы хотите сохранить долговечность батареи.

1. Оставлять планшет заряжаться на всю ночь

Это не всегда проблема с более современными планшетами, но большинство планшетов на рынке страдают от того, что их оставят подключенными на всю ночь.

Когда планшет достигает 100%, он перестает активно заряжаться, но батарея остается под небольшим "поддерживающим" током. Это создает длительный тепловой и электрический стресс. Со временем такие ночные "перезарядки" ускоряют потерю емкости и ухудшает состояние батареи.

Эксперты советуют не доводить планшет "до максимума" и, по возможности, поддерживать заряд в диапазоне 20–80%.

2. Разряжать планшет "в ноль"

Литий-ионные аккумуляторы деградируют при полном разряде, поэтому, чтобы продлить срок их службы, производители встраивают в планшеты систему управления батареей (BMS), которая отключает устройство даже если в аккумуляторе теоретически еще есть 2-3 процента заряд.

Если оставить планшет с полностью разряженной батареей даже на 1-2 дня, аккумулятор продолжит медленно разряджаться, пока напряжение не упадет до критического уровня, что может повредить внутреннюю химию батареи. Повторное повторение этого приводит к тому, что батарея хуже удерживает заряд или, что еще хуже, перестанет заряжаться вовсе.

Чтобы этого избежать и продлить срок службы аккумулятора, не допускайте его разряда ниже 20%.

3. Использование неправильного зарядного устройства

Использование неподходящей или дешевой зарядки зачастую приводит к нестабильному току, перегреву и снижению эффективности зарядки. Даже если кабель физически подходит, несоответствие мощности адаптера или отсутствие сертификации может вызвать перенапряжение или, наоборот, слишком медленную зарядку, что также влияет на долговечность батареи.

Многие сертифицированные зарядные устройства, например Apple-certified или USB-PD, оснащены встроенными системами защиты, которых лишены дешевые аналоги. Эти меры предотвращают скачки напряжения и перегрев, которые могут повредить батарею и разъем для зарядки.

При зарядке планшета лучше выбирать устройство, которое либо сертифицировано производителем, либо полностью соответствует характеристикам вашего гаджета – начиная от кабеля и заканчивая самим блоком питания.

