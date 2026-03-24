6 продуктов Apple, которые мы ожидаем увидеть уже в ближайшее время

Компания откладывала релиз новых устройств с прошлого года в ожидании доработанных ИИ-функций Apple Intelligence и новой Siri.

Корпорация Apple готовит к запуску сразу несколько новых устройств. По данным ресурса 9to5Mac, в ближайшее время могут дебютировать как минимум шесть продуктов, включая обновленные Mac и базовый iPad с поддержкой ИИ.

После недавнего выхода MacBook Air и Pro на базе M5 компания не собирается сбавлять темп. Следующими на очереди станут новые версии Mac Studio и Mac mini. Оба устройства получат чипы поколения M5: первый будет оснащен M5 Max или M5 Ultra, второй – M5 или M5 Pro. При этом серьезных изменений в дизайне не предвидится.

Кроме компьютеров, Apple готовит обновление своего бюджетного планшета. Базовый iPad должен получить процессор A18, что станет важным апгрейдом по сравнению с нынешним A16. Главная особенность – поддержка Apple Intelligence, благодаря чему даже доступная модель впервые сможет работать с ИИ-функциями компании.

Также в утечках упоминаются и другие устройства, которые могут выйти в ближайшее время, включая HomePod 3, HomePod mini 2 и Apple TV 4К. Обновленные устройства были готовы еще в прошлом году, но релиз откладывался в ожидании доработанных ИИ-функций Apple Intelligence и новой Siri.

Сроки выхода всех этих новинок пока не раскрываются, однако источники отмечают, что релизы могут состояться уже в ближайшие месяцы. В то же время на график Apple могут повлиять глобальные проблемы с поставками памяти и накопителей, что потенциально способно сдвинуть запуск отдельных устройств.

Недавно Apple официально объявила о дате старта своего ежегодного мероприятия для разработчиков: WWDC 2026 стартует уже 8 июня. В этот день пройдет презентация с анонсами новых iOS, macOS и других ОС.

Блогеры и СМИ называют MacBook Neo "прорывом в своем классе". Ноутбук от Apple выгодно выделяется на фоне конкурентов качеством дисплея и его яркостью, а также алюминиевым корпусом. Отдельной похвалы удостоился механический трекпад.

Вас также могут заинтересовать новости: