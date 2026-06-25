iPad и MacBook стали дороже: Apple резко подняла цены на свою продукцию

На смартфоны цены остались прежние, но и они могут измениться с выходом линейки iPhone 18 Pro.

Компания Apple объявила о повышении цен на свою продукцию по всему миру. Причина – глобальный дефицит DRAM и NAND-чипов, вызванный ИИ-бумом и ростом инвестиций в дата-центры, передает Reuters.

Цены на iPhone не поменялись – изменения затронули MacBook, iPad, Vision Pro и устройства для дома. Так, стартовая цена бюджетного ноутбука MacBook Neo выросла с $599 до $699, а премиальный планшет iPad Pro M5 подорожал сразу на 200 долларов.

Новые цены на устройства Apple:

MacBook Neo: 599 → 699 долларов

MacBook Air: 1099 → 1299 долларов

MacBook Pro: 1699 → 1999 долларов

iPad Pro: 999 → 1199 долларов

iPad Air: 599 → 749 долларов

Vision Pro: 3499 → 3699 долларов

HomePod: 299 → 349 долларов

HomePod mini: 129 → 99 долларов

Apple TV: 199 → 129 долларов

Представитель Apple заявил, что "быстрое расширение дата-центров для искусственного интеллекта создало резкий скачок спроса на память и накопители". По его словам, компания "никогда не видела такого роста цен на компоненты – ни по масштабу, ни по скорости".

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В Apple добавили, что до сих пор старались защитить покупателей от этого роста цен, но теперь "достигли точки", когда не может избежать повышения цен на ряд продукции, оставляя при этом вероятность дальнейшего роста цен в будущем.

Ожидается, что линейка iPhone 18 Pro тоже подорожает, но не так сильно, как предполагалось. По данным JPMorgan, новые айфоны вырастут в цене всего на 50−100 долларов, вместо $300, заявленных ранее.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и дебютный складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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