Со временем этот запрет может коснуться и смартфонов с планшетами.

Евросоюз продолжает ужесточать свои требования к производителям электроники. Вслед за обязательным наличие разъема USB-C в смартфонах и других гаджетах, парламент ЕС принял новые правила, предлагающие запретить продажу ноутбуков без съемных аккумуляторов.

Чиновники хотят, чтобы в будущем у пользователей не было никаких трудностей с заменой батарей в своих портативных компьютерах, сообщает издание ComputerBase.

Правда сначала новые требования должны утвердить, и, если это случится, то пройдет 3,5 года, прежде чем производителям придется их соблюдать.

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Отмечается, что многие производители сегодня выпускают такие модели ноутбуков с несъемными аккумуляторами. В основном это тонкие ультрабуки, в которых заменить батарею обычному пользователю без обращения в сервисный центр практически невозможно.

Выдержка из новой директивы ЕС по батареям предполагает, что у "правильных" аккумуляторов для ноутбуков должна быть повышенная долговечность. К примеру, они должны сохранять не менее 83% емкости после 500 циклов зарядки и не менее 80% после 1000 циклов.

К слову, нынешнее предложение касается лишь ноутбуков, но в будущем эти правила могут быть распространены как на смартфоны, так и на планшеты.

ЕC обязал Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов

С выходом iOS 17 в сентябре Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов – в ответ на закон Евросоюза о цифровых рынках и цифровых услугах. Но работать это будет только в странах ЕС.

Напомним, закон ЕС предполагает, что Apple, Google и другие технологические корпорации должны разрешить использование на своих платформах сторонних магазинов приложений и платежных систем. Также все компании обязаны предоставить пользователям возможность удалять предустановленные приложения.

Сейчас Apple разрабатывает варианты работы такого механизма: в том числе, механизм против обхода блокировок. Таким образом, пользователь из США или Украины не сможет установить в настройках iPhone европейский регион, чтобы качать приложения из сторонних источников.

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