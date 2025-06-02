С 20 июня в Европе начнут действовать новые требования к смартфонам: что нужно знать

Теперь все поступающие на рынок ЕС модели должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Евросоюз в течение многих лет работал над тем, чтобы сделать смартфоны и другие продукты более экологичными. Переход на единый зарядный порт USB-C был лишь началом. 20 июня 2025 года – еще одна важная дата, поскольку именно тогда вступает в силу новый Регламент по экодизайну.

Как сообщает издание Heise.de, теперь все поступающие на рынок ЕС после указанного срока смартфоны (и планшеты) должны соответствовать следующим критериям:

Устойчивость к "случайным падениям", защита от пыли и воды.

Аккумуляторы должны сохранять не менее 80% от первоначальной емкости после 800 перезарядок. Кроме того, на этикетках нужно указывать, сколько времени устройство может проработать на полной зарядке.

Запасные комплектующие для устройств должны поставляться в течение 5-10 дней после запроса и в течение 7 лет после прекращения их продаж.

Получать обновления ОС минимум пять лет после окончания продаж. Это значит, что общий срок поддержки может доходить до 7-8 лет.

Вся эта информация должна быть размещена на специальных "экоэтикетках", которые будут идти вместе с упаковкой. Подобные этикетки уже используется в странах ЕС для бытовой техники и телевизоров

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Отмечается, что если хотя бы одно из критериев не будет соблюдено, продажи таких устройств на территории ЕС будут запрещены. Исключения – смартфоны с гибкими дисплеями, которые можно развернуть частично или полностью.

Несмотря на то, что правила официально применяются только в пределах ЕС, очевидно, что их влияние выйдет за пределы 27 государств-членов, так как телефоны поступают в регион из разных уголков мира. Это значит, что Apple также обяжут раскрыть автономность и ремонтопригодность iPhone.

Ранее стало известно, что ЕС обяжет производителей смартфонов и другой техники вернуть съемные батареи. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года.

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