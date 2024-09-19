Если Apple не будет соблюдать эти требования, то им грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

Европейский союз вынес предупреждение Apple, требуя, чтобы технологический гигант открыл свою операционную систему iOS для сторонних технологий. Таких изменений требует новый закон ЕС о цифровых рынках, пишет MacRumors.

Регуляторы ЕС намерены обязать Apple предоставить сторонним разработчикам доступ к ключевым функциям iPhone. Одной из возможных целей является достижение того, чтобы Купертиновцы позволили ставить iOS на другие смартфоны по аналогии с Android.

Власти, базирующиеся в Брюсселе, дали Apple шесть месяцев на выполнение требований, иначе регулятор запустит расследование. Оно может привести к оборотному штрафу в 10% от годовой выручки и до 20% в случае повторных нарушений.

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Закон о цифровых рынках распространяется на технологические компании с оборотом более €7,5 млрд или рыночной капитализацией €75 млрд, которые имеют большое количество активных пользователей и бизнес-аккаунтов в ЕС. То есть закон также касается гигантов типа Google (YouTube), Meta (Facebook, Instagram) и Amazon.

ЕС против Apple: что нужно знать

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор фактически заставил производителя перейти на порт USB-C в Айфонах и разрешить загрузку приложений в обход App Store.

Также Apple под давлением ЕС пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. Это кроссплатформенный стандарт, который работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит по сути бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android.

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