Известна дата презентации Samsung Galaxy S26 – о смартфонах уже почти все известно

Samsung проведет ежегодное мероприятие Galaxy Unpacked и представит флагманскую серию смартфонов Galaxy S26 25 февраля. В продаже новинки ожидаются только в марте. Об этом пишет издание GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера OnLeaks.

В последние годы Samsung выпускает флагманскую серию в середине-конце первого месяца года: серия Galaxy S25 была представлена 22 января 2025 года, а Galaxy S24 – 17 января 2024-го. Таким образом, Galaxy S26 задержится больше чем на месяц.

Причиной задержки называют пересмотр продуктовой стратегии: Samsung отказалась от "ультратонкого" Galaxy S26 Edge и в сжатые сроки вернула в линейку модель Galaxy S26 Plus, что осложнило подготовку к запуску и не позволило уложиться в привычные сроки.

Характеристики линейки Galaxy S26 были раскрыты еще несколько месяцев назад. Базовая модель получит слегка увеличенный экран (6,3 дюйма вместо нынешних 6,2), новый процессор (Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 в зависимости от региона) и аккумулятор на 4300 мАч вместо 4000 мАч у предшественника.

Флагман Galaxy S26 Ultra, как ожидается, получит новый дисплей M14, слегка улучшенный телеобъектив на 10 Мп и более быструю зарядку по проводу – с 45 Вт до 60 Вт. Корпус при этом станет тоньше (7,9 мм вместо 8,2 мм), а вес уменьшится с 218 до 214 граммов.

Ранее сообщалось, что из-за подорожания комплектующих и пошлин модель самая топовая модель S26 Ultra подорожает на 50-100 долларов. Остальные устройства сохранят прежний уровень, чтобы конкурировать с iPhone 17.

Инсайдер рассказывал, что большое обновление камеры Samsung оставила для S27 Ultra. Компания планирует заменить сразу три ключевых сенсора в составе камер: основной, сверхширокоугольный и фронтальный.

Напомним, в декабре 2025-го Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами – несмотря на внушительный ценник в $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

