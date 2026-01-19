Инсайдер раскрыл все улучшения Samsung S26 Ultra по сравнению с S25 Ultra

Флагман останется без заметных обновлений камеры и автономности, но получит новый OLED-экран и более быструю зарядку.

Инсайдер Anthony, специализирующийся на утечках о продукции Samsung, поделился у себя в соцсетях подробным сравнением характеристик нового флагманского смартфона Galaxy S26 Ultra и его предшественника S25 Ultra

Прежде всего, Galaxy S26 Ultra оснастят более мощным процессором: на смену Qualcomm Snapdragon 8 Elite придет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Топовая версия флагмана на глобальном рынке получит 16 ГБайт оперативной памяти вместо прежних 12 ГБ, а скорость памяти вырастет с 8,5 Гбит/с до 10,7 Гбит/с.

Samsung также впервые за много лет увеличит мощность зарядки: проводная составит 60 Вт (ранее 45 Вт), а беспроводная – 25 Вт вместо 15 Вт, при этом также появится поддержка стандарта Qi2. Экран тоже претерпит изменения: вместо панели M13 в Galaxy S26 Ultra будет использоваться дисплей M14 с функцией приватного просмотра.

По части камер изменений ожидается немного. Телеобъектив с 3-кратным увеличением получит разрешение 12 Мп вместо 10 Мп, а основная камера будет иметь диафрагму f/1.4 вместо f/1.7. Телеобъектив с 5-кратным зумом также будет иметь немного более быструю диафрагму.

Во многом дизайн Galaxy S26 Ultra повторяет дизайн Galaxy S25 Ultra. Главное изменение получит блок камер – он получит небольшой островок, на котором будут размещаться три модуля. Толщина корпуса составит 7,9 мм вместо 8,2 мм.

Презентация всех трех Galaxy S26 должна состояться в конце февраля. Ранее стало известно, в каких цветах выйдут новые смартфоны. В этот раз компания приготовила более необычные расцветки.

Инсайдер рассказывал, что большое обновление камеры Samsung оставила для S27 Ultra. Производитель планирует заменить сразу три ключевых сенсора в составе камер: основной, сверхширокоугольный и фронтальный.

