Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона, которые можно купить прямо сейчас

Лучшим вариантом в категории доступных Android-телефонов признан Samsung Galaxy A17.

В 2026 году рынок доступных Android-смартфонов стал еще интереснее – устройства бюджетного уровня предлагают отличную производительность, долговечные аккумуляторы, современные экраны и камеры, которые раньше были доступны только в дорогих моделях.

Редакция портала NY Times выделила три недорогих Android-смартфона, на которые стоит обратить внимание в марте 2026 года.

Бюджет $200: Samsung Galaxy A17 5G

Новая модель бюджетной серии Samsung предлагает яркий экран с частотой 90 Гц и рекордную для сегмента поддержку обновлений в течение шести лет, что позволит использовать устройство вплоть до 2031 года.

6,7-дюймовая AMOLED-матрица обеспечивает высокий контраст и насыщенные цвета, что редко встречается в бюджетном классе, где чаще используются LCD-панели. Смартфон подходит и для просмотра видео, и для игр среднего уровня – без претензий на флагманскую производительность, но с комфортным опытом использования. Отдельного внимания заслуживает автономность.

Однако есть и компромиссы: 4 ГБ оперативной памяти могут ограничить запас на будущее, а стереозвук не поддерживается.

Бюджет $300: Moto G Power (2026)

Если в приоритете производительность и максимальная автономность, стоит обратить внимание на эту модель Moto. Телефон оснащен 8 ГБ ОЗУ и экраном с частотой 120 Гц. Он работает быстро и способен держаться без подзарядки несколько дней при умеренной нагрузке.

В отличие от Samsung, Moto сократила срок обновлений до трех лет, а также отказалась от беспроводной зарядки, которая была в предыдущей версии.

Бюджет $500: Google Pixel 9a

При цене до $500 этот смартфон предлагает более продвинутые функции и премиальный уровень камеры. Pixel 9а имеет 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, продвинутые инструменты ИИ и мощный процессор Tensor G4.

Камеры обеспечивают качественные снимки даже при слабом освещении, поддерживается 4K-видео и макросъемка. Производитель обещает обновления до осени 2032 года, что делает устройство одним из самых долгоживущих в принципе.

